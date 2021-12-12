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Филипп Киркоров распродал наряды дочки за баснословную сумму

Филипп Киркоров распродал наряды дочки за баснословную сумму
Певец Филипп Киркоров рассказал, сколько выручил денег от продажи платьев Аллы-Виктории. Артист в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ озвучил сумму, которую выручил от продажи платьев своей дочери Аллы-Виктории, которой на днях исполнилось десять лет. «Была создана к дню рождения коллекция платьев Аллы-Виктории. Они были выставлены на аукцион. И вы представляете. Пять платьев составили в сумме три миллиона четыреста тысяч рублей. Эти деньги заработал благотворительный фонд Константина Хабенского», сказала Филипп Киркоров.
Филипп Киркоров с детьми По словам Киркорова, все деньги пойдут, естественно, детям. «Поэтому, конечно, рука не поднимется брать с кого-то деньги. Вот я с вас взял деньги? А мог бы взять», — заявил Филипп Киркоров журналистам, которым давал интервью. Напомним, что поп-король с шиком отпраздновал день рождения дочери. По предварительным данным, он потратил десять миллионов рублей.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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