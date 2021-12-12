Game Pass за неделю: какие игры анонсировали и добавили
Эта неделя (6-11 декабря) стала насыщенной на игровые новости, в том числе связанные с подпиской Game Pass. В подписку добавили несколько новых проектов, плюс объявили о скором появлении в подписке некоторых игр, а для ряда ранее анонсированных сообщили дату релиза. Собрали все в рамках одного материала.
Новинки в Game Pass
На минувшей неделе подписка Game Pass пополнилась 4 играми:
Serious Sam 4
Space Warlord Organ Trading Simulator (новинка)
Halo Infinite (новинка)
One Piece: Pirate Warriors 4
Кроме того, подписчикам Game Pass Ultimate стал доступен эксклюзивные набор для мультиплеера Halo Infinite.
Анонсы для Game Pass
За минувшую неделю анонсировали 7 новинок в Game Pass:
Sniper Elite 5 (2022 год)
Pigeon Simulator (2022 год)
Trek to Yomi (2022 год)
Игра от Hugecalf Studios, которая пока не раскрывается (2022 год)
Weird West (11 января 2022 года)
Loot River (2022 год)
Frog Detective: The Entire Mystery (2022 год, только PC Game Pass)
Даты релиза игр в Game Pass
Были объявлены даты релиза некоторых игр, которые ранее анонсировали для Game Pass:
Scorn (октябрь 2022 года)
Edge of Eternity (10 февраля 2022 года)
A Memoir Blue (10 февраля 2022 года)
Pupperazzi (20 января 2022 года)
Отметим еще одну важную для Game Pass новость этой недели — подписку для PC переименовали. Теперь она называется PC Game Pass, плюс имеет новый логотип.