Game Pass за неделю: какие игры анонсировали и добавили





Эта неделя (6-11 декабря) стала насыщенной на игровые новости, в том числе связанные с подпиской Game Pass. В подписку добавили несколько новых проектов, плюс объявили о скором появлении в подписке некоторых игр, а для ряда ранее анонсированных сообщили дату релиза. Собрали все в рамках одного материала.

Новинки в Game Pass

На минувшей неделе подписка Game Pass пополнилась 4 играми:

Serious Sam 4Space Warlord Organ Trading Simulator (новинка)Halo Infinite (новинка)One Piece: Pirate Warriors 4

Кроме того, подписчикам Game Pass Ultimate стал доступен эксклюзивные набор для мультиплеера Halo Infinite.

Анонсы для Game Pass

За минувшую неделю анонсировали 7 новинок в Game Pass:

Даты релиза игр в Game Pass

Sniper Elite 5 (2022 год)Pigeon Simulator (2022 год)Trek to Yomi (2022 год)Игра от Hugecalf Studios, которая пока не раскрывается (2022 год)Weird West (11 января 2022 года)Loot River (2022 год)Frog Detective: The Entire Mystery (2022 год, только PC Game Pass)

Были объявлены даты релиза некоторых игр, которые ранее анонсировали для Game Pass:

Scorn (октябрь 2022 года)Edge of Eternity (10 февраля 2022 года)A Memoir Blue (10 февраля 2022 года)Pupperazzi (20 января 2022 года)

Отметим еще одну важную для Game Pass новость этой недели — подписку для PC переименовали. Теперь она называется PC Game Pass, плюс имеет новый логотип.