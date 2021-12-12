GERZ – «Главное, не перепутать!»

Полина Герц знакома многим по группе «Ассорти». Однако девушка всегда мечтала о сольной карьере. Первый сингл её проекта GERZ «Бесишь» зацепил многих слушателей. В ноябре Полина порадует поклонников новым треком.«Клео» певица рассказала о своём творчестве и поделилась своими бьюти-советами.- В группе «Ассорти» прекрасный продюсер Владислав Селищев, который помимо деятельности в группе, разрешает заниматься сольным творчеством. Иногда бывает в день по четыре концерта - «Ассорти», GERZ, «Ассорти», GERZ. Главное - не перепутать, где ты солистка группы, а где сольный артист.- Я знала, что буду сольным артистом. Но без группы это было бы невозможно. Я получила огромный опыт работы, который сейчас помогает в сольном творчестве.- Это синтез самых разных жанров - Deep House, Pop Music, Hip-Hop. А недавно моя подписчица охарактеризовала стиль GERZ как «самая сексуальная преисподняя».- Я пою с 3 лет, как мама привела меня в хор. На протяжении 12-ти лет я занималась балетом, а после - современными танцевальными стилями. Хобби… Могу смело заявить, что музыка – это и моё хобби, и профессия.- С 16-ти лет я встречаю Новый Год на концертах, планирую продолжать в том же духе.- Нет! Когда у тебя цель и чёткие планы, нет времени расслабляться и хандрить.- Я придерживаюсь правильного питания. Что касается спорта, то 2 раза в неделю: фитнес + растяжка.- Желаю побольше бабочек в животе. Для девушки важно быть любимой и любить, тогда жизнь заиграет яркими красками.