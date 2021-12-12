GERZ – «Главное, не перепутать!»
Сегодня, 02:20
Полина Герц знакома многим по группе «Ассорти». Однако девушка всегда мечтала о сольной карьере. Первый сингл её проекта GERZ «Бесишь» зацепил многих слушателей. В ноябре Полина порадует поклонников новым треком.
«Клео» певица рассказала о своём творчестве и поделилась своими бьюти-советами.
- Как удаётся совмещать сольную карьеру с выступлениями «Ассорти»?
- В группе «Ассорти» прекрасный продюсер Владислав Селищев, который помимо деятельности в группе, разрешает заниматься сольным творчеством. Иногда бывает в день по четыре концерта - «Ассорти», GERZ, «Ассорти», GERZ. Главное - не перепутать, где ты солистка группы, а где сольный артист.
- Вы планировали свой сольный проект или это случайность?
- Я знала, что буду сольным артистом. Но без группы это было бы невозможно. Я получила огромный опыт работы, который сейчас помогает в сольном творчестве.
- Стиль GERZ – это…?
- Это синтез самых разных жанров - Deep House, Pop Music, Hip-Hop. А недавно моя подписчица охарактеризовала стиль GERZ как «самая сексуальная преисподняя».
- Вы с детства поёте. А какое у вас хобби сегодня?
- Я пою с 3 лет, как мама привела меня в хор. На протяжении 12-ти лет я занималась балетом, а после - современными танцевальными стилями. Хобби… Могу смело заявить, что музыка – это и моё хобби, и профессия.
- Как планируете встречать Новый год?
- С 16-ти лет я встречаю Новый Год на концертах, планирую продолжать в том же духе.
- Многие осенью хандрят. А вы?
- Нет! Когда у тебя цель и чёткие планы, нет времени расслабляться и хандрить.
- Раскройте нам секреты красоты от GERZ.
- Я придерживаюсь правильного питания. Что касается спорта, то 2 раза в неделю: фитнес + растяжка.
- Что бы вы пожелали читательницам «Клео»?
- Желаю побольше бабочек в животе. Для девушки важно быть любимой и любить, тогда жизнь заиграет яркими красками.
По материалам: Клео