Главные сериалы 2021 года: что посмотреть, если еще не успели

Вадим Карасев

С каждым годом стриминговые сервисы предлагают все больше новинок, и в уходящем 2021-м их тоже было великое множество на любой вкус. Из всего разнообразия шоу мы выбрали самые-самые, те, которые обсуждались активнее всего и вызвали наибольшее количество споров. Если что-то из этого вы еще не успели посмотреть — вполне можно сделать это в ближайшее время. Итак, о каких же сериалах в последние месяцы говорили все?

"Игра в кальмара"

Сложно вспомнить, какой еще сериал за последнее время вызвал столько шума. Многосерийный проект из Южной Кореи осенью стартовал на Netflix и моментально взлетел на вершины рейтингов. За первый же месяц "Игру в кальмара" посмотрело 142 миллиона зрителей по всему миру, сериал стал самым популярным в истории Netflix. Правда, к концу ноября с этой позиции его сместил другой корейский проект — хоррор-сериал "Зов ада".

Между тем популярность "Игры в кальмара" до сих пор зашкаливает: сериал оказался самым обсуждаемым проектом года в Twitter, возглавил топ поисковых запросов Google среди многосерийных лент, а снявшиеся в нем актеры в считаные месяцы превратились в суперзвезд с миллионами подписчиков в соцсетях и фотосессиями в Vogue. Кое-кому перепали и контракты с ведущими брендами: актриса Чон Хо Ен, к примеру, через месяц после премьеры уже являлась глобальным послом Louis Vuitton.

Речь в сериале идет о группе людей, которые соглашаются принять участие в опасной "игре на выживание", чтобы заработать на жизнь. Режиссер и автор сценария Хван Дон Хек рассказал, что идею проекта ему подсказали собственные воспоминания: в молодости он отчаянно нуждался в деньгах. По словам режиссера, выход второго сезона "Игры в кальмара" — лишь вопрос времени.





Пак Хэ Су, Ли Джон Джэ и Чо Хо Ен в сериале "Игра в кальмара"

"Топи"

В начале года вышел российский мистический сериал "Топи", главные роли в нем сыграли Иван Янковский, Катерина Шпица, Тихон Жизневский и Софья Володчинская, которую "Кинопоиск" недавно включил в список 12 потенциальных "главных лиц российского кино" ближайшего времени.

Герои сериала — москвичи, которые по разным причинам скрываются в отдаленном монастыре недалеко от деревни Топи. Но спрятаться в глуши от неприятностей не удается: герои видят, что местные жители ведут себя крайне странно, а дальше события и вовсе принимают пугающий оборот.

Не обошлось без скандала: после выхода сериала стал получать угрозы сценарист проекта Дмитрий Глуховский. Один из телеграм-каналов даже обнародовал личные данные писателя. Причина — сюжетная линия с участием девушки-чеченки Эли, которая бежит в Топи от своего жениха. Глуховского начали обвинять в том, что он якобы "задел честь чеченских женщин", негативные комментарии обрушились и на ту самую Софью Володчинскую, сыгравшую Элю.





Иван Янковский в сериале "Топи"

"Наследники"

В этом году вышел на экраны третий сезон проекта HBO "Наследники", стартовавшего в 2018-м. Сериал рассказывает о семействе медиамагната Логана Роя, где полным ходом идет борьба за власть и миллиарды. Не секрет, что сюжет частично основан на биографии магната Руперта Мердока, чья корпорация владела рядом крупных СМИ, включая The Times, Sky, The Wall Street Journal и так далее.

Первые два сезона "Наследников" прошли с большим успехом, получив номинации на "Золотой глобус", "Эмми" и другие престижные премии. В том числе проект был назван "лучшим драматическим сериалом" 2020 года. Второй сезон лишь добавил "Наследникам" фанатов, потому что там накал драматизма стал еще больше, чем в начале.

В целом у "Наследников" репутация "умного сериала" с искрометными диалогами, хитрыми интригами и бесконечными внутрисемейными разборками-скандалами-разоблачениями. При всем этом каждый герой, независимо от хитроумности интриг, — не положительный и не отрицательный на сто процентов персонаж, а обычный человек со своими особенностями и странностями, о которых интересно было бы послушать психотерапевту.





Киран Калкин и Джереми Стронг в сериале "Наследники"

"Большая секунда"

Много положительных отзывов получил в этом году сериал сервиса Start "Большая секунда", снятый Виктором Шамировым. Сам режиссер в ленте играет одну из ролей — кинематографиста, помогающего своей коллеге (и бывшей возлюбленной) работать над сценарием. Параллельно сценаристы обсуждают все на свете — от правил создания успешного сериала до тонкостей отношений. В то же время мы следим за историей героев того самого сценария — Ростислава (его играет Дмитрий Лысенков) и Арины (в этой роли снялась солистка группы "СБПЧ" Евгения Борзых). У них фейковый роман: Ростислав изображает парня Арины перед ее больной мамой. Словом, тут есть и комедия, и драма, и много разговоров за жизнь, и некий экскурс в сериальную кухню.





Людмила Артемьева и Дмитрий Лысенков в сериале "Большая секунда"

"Утреннее шоу"

В числе главных многосерийных премьер осени-2021 — продолжение "Утреннего шоу" с Дженнифер Энистон, Риз Уизерспун, Стивом Кареллом и другими. Первый сезон строился на истории в духе движения #MeToo, во втором к повествованию добавляются еще и новые реалии — а именно жизнь в эпоху пандемии. Из-за этого, кстати, второй сезон ждали три года: сценарий долго переписывали с учетом происходящего в мире.

Новый сезон продолжает историю первого: уволенный из-за обвинения в сексуальных домогательствах телеведущий Митч Кесслер в исполнении Стива Карелла скучает вдали от дел на вилле в Италии, героиня Дженнифер Энистон — его бывшая напарница Алекс — тоже оставила телеканал и переживает по поводу готовящейся книги о ней, предположительно, содержащей некий компромат. Брэдли, которую играет Риз Уизерспун, чувствует романтическую привязанность к новой коллеге в исполнении Джулианны Маргулис. И все это на фоне всемирной паники на тему коронавируса, а также митингов Black Lives Matter, противостояния Трампа с Байденом и растущей актуальности явления cancel culture.





Риз Уизерспун и Дженнифер Энистон в сериале "Утреннее шоу"

"Сексуальное просвещение"

Поклонники "Сексуального просвещения" этой осенью дождались третьего сезона, и некоторые критики назвали его лучшим. Шоу продолжает поднимать острые проблемы подросткового (и не только) возраста и в третьем сезоне много внимания привлекает к тому, как важно не осуждать окружающих и говорить о волнующих вещах вслух.

Вместе с этим мы продолжаем следить за развитием отношений Отиса (Эйса Баттерфилд) и Мэйв (Эмма Маккей), хотя в третьем сезоне главный герой увлекается другой девушкой. Ну а в школе Мурдейл тем временем новая эпоха: пришедшая на смену уволенному директору Хоуп (Джемайма Керк) поначалу кажется прогрессивной, но на самом деле настроена любыми путями вернуть школе доброе имя — пусть даже ценой установления диктатуры.





Эйса Баттерфилд и Эмма Маккей в сериале "Сексуальное просвещение"

"Везет"

Сервис ivi в разгар осени представил комедию "Везет" с участием многих звезд, включая Евгения Цыганова, Светлану Ходченкову, Юлию Снигирь, Кирилла Кяро, Владимира Меньшова и Максима Лагашкина. Герой Цыганова был когда-то успешным гонщиком, но из-за аварии оставил карьеру, теперь подрабатывает "трезвым водителем", а если сам выпивает — это неизбежно заканчивается очень неожиданным образом и обычно не ведет ни к чему хорошему. Среди клиентов Ивана — персонажи как на подбор колоритные, разной степени адекватности и трезвости.

Эту "абсурдную комедию про странную Россию" хвалят за узнаваемость типажей (чего стоит один только предприимчивый полицейский в исполнении Максима Лагашкина!) и действительно остроумные шутки.





Светлана Ходченкова и Евгений Цыганов в сериале "Везет"

"Сексуальная жизнь студенток"

За успехом комедийного сериала HBO Max стоит Минди Калинг ("Офис", "Я никогда не...", "Проект Минди") — главный идеолог проекта и автор сценария. Героини — студентки престижного колледжа, которые вместе живут в общежитии и очень любят обсуждать свою личную жизнь. А она полна событий: вырвавшись наконец из-под родительской опеки, героини отрываются по полной — совмещают шумные вечеринки и бурные романы с учебой.

Сериал открыл широкой публике актрису Полин Шаламе — пока не настолько знаменитую, как ее младший брат Тимоти Шаламе, но подающую надежды.

Проект успешно стартовал и с каждой неделей демонстрировал все более впечатляющие результаты по просмотрам. В конце концов он вошел в число лидеров по популярности среди лент HBO Max, уже известно, что будет второй сезон.





Кадр из сериала "Сексуальная жизнь студенток"

"Импичмент: Американская история преступлений"

Осенью наконец вышел третий сезон "Американской историй преступлений" — как и многие проекты, сильно затормозивший в связи с пандемией. В продолжении речь идет о реальном секс-скандале с участием Билла Клинтона и Моники Левински. Роль молодой стажерки Белого дома исполнила Бини Фелдштейн, бывшего президента США сыграл малоузнаваемый в гриме Клайв Оуэн, его жену Хилари Клинтон — Иди Фалько, а подругу Левински Линду Трипп, с подачи которой и была обнародована история о тайном романе, — Сара Полсон (ее тоже узнать довольно сложно).

Нет особой необходимости пересказывать сюжет, и так известный всему миру. Добавим лишь, что сама Моника Левински выступила в качестве одного из продюсеров: проект был снят с ее одобрения и она активно участвовала в разработке сценария. Много внимания уделено не только детальному воспроизведению скандальных событий, но и психологическим тонкостям, мотивации каждого из героев, будь то ревность, месть, страсть или отчаяние.





Бини Фелдштейн в сериале "Импичмент: Американская история преступлений"

"Убийства в одном здании"

Любителей жанра комедийного детектива в этом году порадовал 10-серийный проект "Убийства в одном здании" с Селеной Гомес, Стивом Мартином и Мартином Шортом. Их герои — соседи по многоквартирному дому на Манхэттене. Объединяет непохожих вроде бы персонажей интерес к расследованиям. А тут как раз появляется повод применить свои навыки: в здании происходит преступление, которое и пытаются распутать герои, ведь полиция дело закрывает.

Духу времени сериал вполне соответствует — тут и тема любви к жанру тру-крайм, и популярность подкастов (именно в этом формате троица персонажей освещает свое расследование убийства — и неважно, что их подкаст практически никто не слушает). Сериал получил высокие оценки критиков, ждем второй сезон, который уже был объявлен.





Селена Гомес в сериале "Убийства в одном здании"

"Сплетница"

Оригинальная "Сплетница" — буквально культовое явление 2000-х. Создатели ребута долго интриговали публику как могли: публиковали фото новых героев, намекали на возвращение кого-то из старого состава, показывали кадры со съемок, обещали много ЛГБТ-контента и расового разнообразия среди главных героев — в общем, интерес был подогрет достаточно.

В итоге шоу все же получилось мало похожим на "Сплетницу" нулевых. Конечно, проекты объединяют тема золотой молодежи, брендовые наряды и узнаваемый голос Кристен Белл за кадром с ее фирменным "gossip girl, xoxo". Однако такими страстями, какие, к примеру, бушевали между "заклятыми подругами" Блэр и Сереной, "перезагрузка" вряд ли сможет похвастаться. Как и харизматичными персонажами: разве что колоритная Джордан Александер после выхода сериала стала звездой. В отличие от первой "Сплетницы", благодаря которой "проснулись знаменитыми" почти все исполнители ключевых ролей во главе с Блейк Лайвли. Впрочем, новую "Сплетницу" стоит посмотреть — если вы этого еще не сделали — хотя бы ради того, чтобы сравнить ее со старой.





Кадр из сериала "Сплетница"

"Элита"

Летом вышел четвертый сезон испанского сериала "Элита", у которого множество фанатов по всему миру. Как и первые три сезона, четвертый рассказывает о жизни учеников элитной школы Лас-Энсинас, у которых "есть все, но они хотят большего". Среди них — даже представители королевских семей. Герои феерично прожигают жизнь, красиво тратят родительские деньги, много и разнообразно занимаются сексом. "Элита" всегда славилась горячими сценами, в четвертом сезоне они тоже на любой вкус — с участием разного количества людей разной ориентации. Но не забываем, что сериал снят в том числе в жанре криминальной драмы, так что и в этом сезоне завязкой сюжета становится таинственное происшествие. Добавьте к этому, как всегда, огненный саундтрек, роскошные интерьеры и красивые лица (многие звезды проекта покинули сериал после третьего сезона, но на их место уже пришли новые актеры).





Карла Диас, Диего Мартин, Мартина Каридди и Ману Риос в сериале "Элита"

"Локи"

Никак не обойтись в топе сериалов года без шоу, снятого по мотивам комикса. Disney+ этим летом презентовал поклонникам вселенной Marvel сериал "Локи" с Томом Хиддлстоном в главной роли. Шестисерийный проект рассказывает историю, начавшуюся после событий фильма "Мстители. Финал". Локи похищает один из камней бесконечности — Тессеракт, но бога обмана тут же арестовывает могущественная организация "Управление временными изменениями", следящая за тем, чтобы временная линия не отклонялась от своего установленного направления. Теперь Локи грозит то, что его просто-напросто "сотрут", будто его никогда и не существовало. На фоне всего этого герою предстоит пройти некие внутренние метаморфозы, став "обновленной версией" самого себя.

Сериал войдет в историю Marvel помимо прочего и тем, что Локи в одной из серий фактически совершает каминг-аут как бисексуал (хотя, говорят, для армии фанатов героя это давно уже не сюрприз — они и так догадывались). Режиссер проекта Кейт Херрон заявила, что ей "было важно признать Локи бисексуалом". "Это часть его и часть меня", — сказала кинематографистка.





Кадр из сериала "Локи"

"Секс/жизнь"

Среди самых горячих многосерийных проектов года — драма "Секс/жизнь" от Netflix. У героини Сары Шахи, казалось бы, жизнь, о которой можно только мечтать: любящий муж, любимые дети, шикарный дом. Все бы ничего, но бывшую тусовщицу, а ныне солидную мать семейства, не отпускают мысли о прошлом — безбашенных вечеринках и безумном, но разрушительном романе. Героиня ведет дневник, где вспоминает все жаркие подробности этой любовной истории, и сама не замечает, как фантазии и воспоминания начинают путаться с реальностью.

Помимо обилия сексуальных сцен первый сезон может похвастаться максимально многообещающей концовкой. Второй сезон, естественно, не за горами.





Адам Демос и Сара Шахи в сериале "Секс/жизнь"

Happy End

В топе наиболее обсуждаемых и спорных отечественных сериалов года — Happy End режиссера Евгения Сангаджиева. Все предельно откровенно, ведь это первый российский проект о вебкам-порно: именно в данной индустрии решают зарабатывать 19-летние Лера и Влад — главные герои в исполнении Лены Трониной и Дениса Власенко. Также в сериале снялись Александр Горчилин, Любовь Толкалина, Лукерья Ильяшенко, Алексей Агранович.

Но Happy End не только и не столько про секс — здесь, разумеется, и юношеские поиски себя, и провинциальная безнадега, и одиночество в большом городе, конфликты отцов и детей и другие тяготы жизни. Сериал одни хвалят за откровенность, другие за нее же ругают: впрочем, проект на подобную тему в любом случае вряд ли обошелся бы без пометки "18+".





Лена Тронина в сериале Happy End

"Холстон"

Сериал "Холстон" вышел на Netflix весной, и, кстати, критики в основном его ругали — часто за то, что главный герой показан больше со своей "темной" стороны. Тем не менее, если вы неравнодушны к моде и эстетике 60-х, посмотреть мини-сериал о жизни американского дизайнера стоит.

Холстон — талантливый модельер, прошедший путь от несчастливого детства с домашним насилием и издевательствами сверстников до славы и обожания со стороны звезд вроде Лайзы Миннелли и Элизабет Тейлор. С другой стороны, Холстон, каким он и представлен в сериале, — далеко не всегда приятный персонаж, резкий и конфликтный, увлеченный случайными связями и запрещенными препаратами завсегдатай "Студии 54". Все эти разнополярные грани натуры дизайнера воплотил на экране Эван Макгрегор, не побоявшийся ради такого дела сниматься в откровенных гомосексуальных сценах.





Криста Родригез и Эван Макгрегор в сериале "Холстон"

"Уборщица. История матери-одиночки"

Netflix показал этой осенью сериал по автобиографической книге писательницы Стефани Лэнд, в которой та рассказывала о собственных злоключениях. Шоу демонстрирует классический замкнутый круг домашнего насилия: главная героиня Алекс (Маргарет Куэлли) терпит пьянство и агрессию своего бойфренда, потому что ей некуда идти, — пока тот не начинает крушить стены. Страх, отсутствие собственной жизни, карьеры и накоплений, но в итоге единственный выход — бежать в никуда. Что Алекс и делает, взяв с собой маленькую дочку. Дальше им предстоит скитаться в поисках жилья, заработков, хоть какой-нибудь поддержки и справедливости. Однозначно самая яркая на сегодня роль Маргарет Куэлли, дочери Энди Макдауэлл, известной до недавнего времени по фильму "Однажды в Голливуде". И довольно неожиданный образ самой Энди — она появляется в сериале в роли матери Алекс.





Маргарет Куэлли в сериале "Уборщица. История матери-одиночки"

"Содержанки"

Третий сезон сериала "Содержанки" с Дарьей Мороз, Владимиром Мишуковым, Софьей Эрнст, Сергеем Буруновым, Мариной Зудиной, Сабиной Ахмедовой и другими вышел этим летом. Выпущен он был под заголовком "Развязка", хотя ходили слухи, что заключительным сезон не станет. Если первый сезон снимал Константин Богомолов, а созданием второго руководила Дарья Жук, то съемки третьего взял на себя Юрий Мороз, отец исполнительницы главной роли. Режиссер сосредоточил внимание на детективной линии, хотя и не стал изменять стилю "Содержанок" — сериал известен своей откровенностью.

Как и в прошлых сериях, герои — персонажи светской Москвы — независимо от своего достатка, статуса и социального слоя — хотят, собственно, только одного: получить от жизни все и сразу.





Сабина Ахмедова и Дарья Мороз в третьем сезоне сериала "Содержанки"

"Я не шучу"

Первый российский сериал о стендапе, созданный звездами стендапа. Продюсерами проекта выступили Александр Незлобин и Сергей Светлаков, главную роль сыграла победительница шоу "Открытый микрофон" Елена Новикова, она же в соавторстве с Еленой Красильниковой работала над сценарием. Режиссером значится некая Саша Тапочек — но, судя по всему, это выдуманный персонаж, за именем которого скрывается другой Саша — Незлобин.

Главная героиня как раз таки пробует себя в жанре стендапа: ей почти 50, в "багаже" два неудачных брака и три кредита, дома — сын-подросток и маленькая дочь, в перспективе — никаких особых перспектив. Героиня не отчаивается, а свою энергию решает направить в правильное русло — идет выступать в стендап-клуб, где выясняется, что у нее море смешных историй на тему будней матери-одиночки в большом городе.





Елена Новикова в сериале "Я не шучу"

"Пингвины моей мамы"

В середине осени бурную реакцию зрителей вызвал сериал "Пингвины моей мамы" с Макаром Хлебниковым, Александрой Урсуляк и Алексеем Аграновичем. Сняла ленту Наталья Мещанинова, работавшая ранее с Валерией Гай Германикой над нашумевшей "Школой" и с Борисом Хлебниковым над "Обычной женщиной". Макар Хлебников, сыгравший в "Пингвинах..." главную роль, к слову, сын режиссера Хлебникова.

Герой сериала — 15-летний Гоша, у которого, как и у многих подростков, жизнь полна всевозможных трудностей, начиная с того, что он растет в многодетной семье: родители Гоши будто бы намерены спасти всех детей, оставшихся без семьи, — усыновили троих и готовятся взять четвертого, ну и заканчивая обязательной для тинейджерского возраста неразделенной любовью. И снова, как и в случае с сериалом "Я не шучу", отдушиной и психотерапией для главного героя становится стендап: Гоша пишет монологи о собственной окружающей действительности, и это оказывается смешно.





Алексей Агранович и Макар Хлебников в сериале "Пингвины моей мамы"

"Мейр из Исттауна"

Сериал с Кейт Уинслет в главной роли мог бы стать стандартной детективной лентой про тоскливую американскую глубинку, которую сотрясает серия убийств. Однако по ходу повествования "Мейр из Исттауна" все больше превращается в берущую за душу психологическую драму. Героиня Уинслет, Мейр, — в прошлом звездная участница местной баскетбольной команды, а теперь — детектив, распутывающая серию таинственных преступлений. У нее самой в жизни масса драм — прежде всего, самоубийство сына, а еще — распавшийся брак, конфликты с матерью и дочерью, попытки невестки отсудить опеку над внуком. Непременно раскрыть загадочную гибель молодой матери-одиночки Мейр хочет в том числе и для того, чтобы доказать окружающим и самой себе, что ее еще рано списывать со счетов. И, по законам жанра, проводя расследование, обнаруживает немало "скелетов в шкафу" у самых разных своих соседей по городку. Обойдемся без спойлеров, упомянув лишь о том, что финал вызвал весьма эмоциональную реакцию в соцсетях.

Роль Мейр называют если не лучшей, то уж точно одной из лучших среди работ Кейт Уинслет. Подтверждением стала премия "Эмми". Статуэтками за роли в этом мини-сериале также отметили Эвана Питерса и Джулианну Николсон.





Кейт Уинслет в сериале "Мейр из Исттауна"Маргарита Дорошевич