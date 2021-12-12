Готовимся к 2022 году: первые новогодние капсулы модных брендов

Вадим Карасев

Незаметно пролетели почти две недели декабря, а хлопот в этом месяце всегда хватает: надо успеть доделать все дела, найти подарки и, конечно, наряд себе на вечеринку! В новой подборке начинаем изучать праздничные капсулы брендов.

1.12 Storeez

Бренд представил лукбук первой новогодней капсулы (всего будет три). Все внимание ярким цветам, также было решено добавить перья, ведь наряжаются в этом году все охотно. Материалы всей коллекции: перья, блестящая искусственная кожа, испанская глянцевая тафта, роскошный плотный бархат и твид с поблескивающими нитями. Платья из шелка стоят от 11 тысяч рублей, твидовый жакет — 14 980 рублей.





12 Storeez





























































2.Mavelty

В основе новогодней капсулы бренда — элегантность, металлические оттенки и эффектные вырезы. В этот новый год дизайнеры тоже призывают окунуться в торжество гламура и праздника жизни, по которому мы все так соскучились. Брюки-палаццо стоят 9 890 рублей, блуза с бантом — 7 980 рублей, а мини-платье с открытой спиной и бахромой — 14 890 рублей.





Mavelty





































3.Lime

Тема новогоднего корпоратива понятна всем. Праздновать мы часто начинаем еще в офисе — именно эту ситуацию и обыграли в новом лукбуке бренда. В основе коллекции как вещи для вечеринок, так и более сдержанные модели, которые задержатся в гардеробе и после праздника. Мини-платье с бахромой из кристаллов стоит 4 599 рублей, кроп-топы — от 2 599 рублей, а костюмные брюки — 4 599 рублей.





Lime





















































4.Choux

В праздничную капсулу бренда вошли макси- и мини-юбки из кожи, жакеты различных фасонов, платья, топы и джинсы с перьями, брюки и рубашки в пайетках, а также пальто с леопардовым принтом, с которым точно получится сделать классные снимки для инстаграма. Оно стоит 39 980 рублей, белый топ с перьями обойдется в 12 980 рублей.





Choux

























































Надя Бесчетникова