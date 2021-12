Хакеры вывели с горячих кошельков биткоин-биржи AscendEX более $77 млн

Базирующаяся в Сингапуре криптовалютная биржа AscendEX сообщила о взломе горячих кошельков Ethereum, Polygon и Binance Smart Chain (BSC).

22:00 UTC 12/11, We have detected a number of ERC-20, BSC, and Polygon tokens transferred from our hot wallet. Cold Wallet is NOT affected. Investigation underway. If any user’s funds are affected by the incident, they will be covered completely by AscendEX. — AscendEX (@AscendEX_Global) December 12, 2021

«Мы обнаружили, что токены ERC-20, BSC и Polygon были выведены из нашего горячего кошелька. Холодные кошельки не затронуты. Расследование продолжается», — говорится в сообщении компании.

AscendEX также пообещала компенсировать все потерянные пользователями средства, однако на момент написания не уточнила сумму ущерба.

В компании PeckShield отметили, что хакеры вывели с биткоин-биржи $77,7 млн. Согласно данным аналитиков, злоумышленники украли $8,5 млн в токенах сети Polygon, $9,2 млн — BSC, $60 млн — Ethereum.

Биткоин-биржа Huobi пообещала поддержку коллегам в ликвидации последствий атаки:

«Huobi сделает все возможное, чтобы помочь AscendEX в решении этой проблемы. В рамках нашего протокола безопасности мы добавили в черный список связанные активы и будем своевременно сообщать о поступлении таких активов».

Huobi will do our best to assist #AscendEX in handling this issue. As part of our security protocol, we have blacklisted these related assets and will report on any inflows of such assets in a timely manner. — Huobi (@HuobiGlobal) December 12, 2021

AscendEX создана в 2018 году под названием BitMax. В марте 2021 года компания провела ребрендинг, а в ноябре — привлекла $50 млн от Polychain Capital, Hack VC и других инвесторов.

Напомним, в декабре хакеры вывели более $150 млн с горячих кошельков Ethereum и BSC зарегистрированной на Каймановых островах криптовалютной биржи BitMart.