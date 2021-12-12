Hello Neighbor 2 выйдет в 2022 году, показан новый геймплей





Издательство tinybuild подтвердило, что релиз игры Hello Neighbor 2 не состоится в 2021 году, теперь ее стоит ожидать в 2022 году, пока без точной даты. Разработчики вместе с тем анонсировали старт предварительных заказов и новый этап тестирования проекта. Предзаказы откроют 7 апреля 2022 года, и все игроки, которые оформят предварительный заказ Hello Neighbor 2, получат доступ к новому этапу тестирования.

Напомним, что Hello Neighbor 2 уже один раз предлагали игрокам протестировать, но, скорее, это была технодемка ИИ игры. Теперь же обещают полноценный этап тестирования, в рамках которого игроки смогут «исследовать значительную часть города». Ниже можно посмотреть трейлер Hello Neighbor 2, который посвятили скорому старту предварительных заказов.

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Отметим, что портал IGN опубликовал еще и 5 минут геймплея Hello Neighbor 2.

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Игра Hello Neighbor 2 сразу после релиза будет добавлена в подписку Game Pass.