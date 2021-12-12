Инсайдер: следующий Call of Duty должен стать последней игрой серии для Xbox One





Серия Call of Duty, даже когда выходит не лучшая ее часть, продается огромными тиражами на всех платформах, в том числе на Xbox One. При переходе на новое поколение консолей, игроки часто ругают издательства, которые стараются долго выпускать проекты на двух поколения, считая, что тем самым сдерживается развитие игры.

Как сообщил известный игровой инсайдер по Call of Duty Том Хендерсон, следующая часть серии должна стать последней для Xbox One. В Twitter он заявил, что Call of Duty: Modern Warfare II, которая должна выйти в 2022 году, появится на консолях текущего и прошлого поколения. Он отмечает: «в настоящее время считается, что это будет последний Call of Duty, который появится на консолях прошлого поколения, но в конечном итоге это будет зависеть от конъюнктуры рынка консолей».

Modern Warfare II (2022) is coming to both current-gen and past generation consoles.



It's currently believed that this will be the last Call of Duty coming to past generation consoles, but it will ultimately depend on the console market conditions. pic.twitter.com/YTucmVCcqY — Tom Henderson (@_Tom_Henderson_) December 10, 2021



Напомним, что некоторые издательства вынуждены выпускать сейчас популярные проекты сразу на двух поколениях консолей, чтобы получить больше продаж. На рынке сохраняется дефицит Xbox Series X и Playstation 5, из-за чего еще не все игроки, которые этого хотят, перешли на новое поколение приставок.