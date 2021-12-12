Иркутянка Юлия Кошкина одержала победу на этапе шоу «Голос» «Нокауты»

Иркутянка Юлия Кошкина одержала победу на этапе «Нокауты» в шоу «Голос» на Первом канале. Пелагея снова отдала победу в дуэте ей, на этот раз сибирячка пела с другим участником проекта Василием Боджгуа. Они исполнили песню «Bring Me to Life» группы Evanescence. В bтоге Юлия оказалась в четверть финале шоу.

«Я знаю, что человек, который сейчас со мной останется в проекте, ещё может удивить. Она, точнее. И я знаю — чем. Поэтому остаётся в проекте Кошкина Юля», — объявила решение по итогам «Нокаутов» наставница девушки певица Пелагея.

Песня вышла синглом с дебютного альбома группы Fallen 2003 года и вошла в саундтрек к фильму «Сорвиголова» с Беном Аффлеком. Мужскую партию исполняет Пол МакКой из группы 12 Stones.



