Итоги недели: хешрейт биткоина приблизился к апрельскому максимуму, а MicroStrategy докупила 1434 BTC

Суточный показатель хешрейта сети биткоина приблизился к историческому максимуму, MicroStrategy купила дополнительные 1434 BTC, в Конгрессе США прошли слушания с участием топ-менеджеров криптоиндустрии и другие события уходящей недели.

Цена биткоина упала ниже $47 000

В субботу, 11 декабря, котировки первой криптовалюты в моменте опустились ниже $47 000.

На момент написания биткоин торгуется на уровне $50 000. Капитализация актива — $942 млрд, согласно CoinGecko.

График BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Во вторник, 7 декабря, суточный показатель хешрейта сети первой криптовалюты достиг 191 EH/s. Это второе по величине значение после зафиксированного 15 апреля 2021 года пика в 198 EH/s.

Большинство криптовалют из топ-10 по капитализации закрыли неделю в красной зоне. Solana (SOL) и Terra (LUNA) потеряли больше других — 15% и 19,8% соответственно.

MicroStrategy дополнительно купила 1434 BTC на сумму более $80 млн

Данные: CoinGecko.

Поставщик аналитического ПО для бизнеса MicroStrategy дополнительно приобрел 1434 BTC на сумму около $82,4 млн.

Согласно отчету, средняя цена покупки составила приблизительно $57 477. Сделки проводились в период с 29 ноября по 8 декабря 2021 года.

По состоянию на 9 декабря фирма владеет 122 478 BTC, на которые потратила около $3,66 млрд. На момент написания стоимость резервов MicroStrategy в цифровой валюте превышает $6 млрд.

Основатель Ark Invest допустила рост цены биткоина до $550 000

Цена первой криптовалюты может вырасти еще на $500 000 благодаря активности институционалов. Такое мнение высказала основатель Ark Invest Кэти Вуд.

По ее словам, такие инвесторы ищут не связанные с традиционными классами активов возможности и переходят на криптовалюту «прямо сейчас».

Если институционалы выделят примерно 5% своего портфеля на биткоин, это добавит $500 000 к его текущей цене, допустила Вуд.

В Bitwise усомнились в способности биткоина достичь $100 000 до конца года

Биткоин вряд ли успеет обновить максимумы до конца 2021 года и добраться до отметки $100 000. Такое мнение высказал главный инвестиционный директор Bitwise Asset Management Мэтт Хуган.

По его словам, этот уровень может стать целью на 2022 год, а драйвером выступит растущая поддержка со стороны институционалов. Для этого есть «фундаментальные движущие силы», подчеркнул Хуган.

В парламенте Великобритании заявили, что биткоин — это не инвестиция

Депутаты британского парламента указали главе FCA Никхилу Рати, что покупка биткоина и других криптовалют не является инвестициями, и в их отношении не должны использоваться соответствующие формулировки.

«Слова «ваши инвестиции» уравнивают это с компанией из индекса FTSE 100 или паевым фондом», — заявила член Палаты общин Харриет Болдуин на заседании профильного комитета.

Она также отметила, что публикуемый регулятором перечень незарегистрированных криптовалютных компаний может способствовать попыткам отмывания денег.

Стратег Bloomberg спрогнозировал массовое принятие криптовалют в США в 2022 году

В 2022 году США ожидает массовое принятие криптовалют с надлежащим регулированием и последующим бычьим рынком. Такое мнение выразил стратег Bloomberg Майк Макглоун.

По его словам, рост криптовалют в 2021 году связан с денежно-кредитной политикой развитых стран, которые стремились смягчить экономический кризис на фоне пандемии.

Макглоун уверен, что в 2022 году ФРС свернет программу экстренного стимулирования экономики на фоне роста инфляции и рынка труда. Решение поспособствует росту биткоина и Ethereum, уверен аналитик.

В Конгрессе США прошли слушания с участием топ-менеджеров криптоиндустрии

8 декабря топ-менеджеры криптоиндустрии выступили в Комитете по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса США. Мнения политиков об отрасли разделились, однако участники слушаний отметили «высокий уровень вовлеченности» конгрессменов.

Повесткой заседания на тему «Цифровые активы и будущее финансов: понимание вызовов и преимуществ финансовых инноваций» стали вопросы касательно биткоин-бирж, эмиссии стейблкоинов, проблем регулирования цифровых активов, а также политики федеральных ведомств.

На слушаниях выступили CEO Circle Джереми Аллэйр, CEO FTX Сэм Бэнкман-Фрид, CEO Bitfury Брайан Брукс, CEO Paxos Чарльз Каскарилья, CEO Stellar Development Foundation Денель Диксон, а также CFO Coinbase Global Алесия Хаас.

Если в прошлом подобные заседания были в основном сосредоточены вокруг использования биткоина в преступных целях, на слушаниях в среду политики интересовались фундаментальной технологией, а также потенциалом цифровых активов.

Visa поспособствует массовому принятию биткоина

Платежный гигант Visa объявил о создании нового консультационного подразделения, которое поможет клиентам ориентироваться в криптовалютах.

Структура, которая станет частью отдела консалтинга и аналитики, предложит консультации финансовым учреждениям, ритейлерам и другим фирмам по всем вопросам, начиная от развертывания криптовалютных функций и заканчивая изучением невзаимозаменямемых токенов (NFT).

По словам главы криптовалютного бизнеса компании в Европе Николы Плекаса, решение стало следующим шагом по продвижению в сферу цифровых активов. С октября 2020 года платежная сеть обработала связанные с криптовалютами транзакции на сумму $3,5 млрд, отметил он.

Фирма также разрабатывает продукты, ориентированные на стейблкоины и цифровые валюты центральных банков.

В Visa рассчитывают, что ее консалтинговые услуги по криптовалютам помогут массовому принятию биткоина и других цифровых активов, поскольку компания стремится выйти за рамки бизнеса карточных платежей.

В РФ разработали нормы для конфискации криптовалют

Генпрокуратура РФ работает над законами, регулирующими обращение криптовалют. Уже подготовлены нормы, которые позволят признавать цифровые активы предметом преступления и конфисковывать их.

Генеральный прокурор Игорь Краснов рассказал о разработке изменений в ряде нормативных правовых актов, чтобы находящиеся в незаконном обороте криптовалюты не только признавались предметом преступления, но и имелась юридическая возможность их ареста и конфискации.

Он отметил, что судебная практика по уголовным делам, как правило, признает цифровые валюты имуществом, то есть предметом взятки, однако этого недостаточно для формирования единого и устойчивого правоприменения.

Чанпэн Чжао заявил о планах Binance получить регистрацию в Великобритании

Биткоин-биржа Binance планирует подать в FCA заявление на регистрацию, чтобы стать полностью «регулируемой фирмой» в течение 6–18 месяцев. Он не исключил создания отдельной дочерней компании на примере Binance.US в США.

Для получения лицензии платформе предстоит соответствовать положениям в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. В этом ей могут помочь «несколько экс-сотрудников FCА и пару сотен специалистов по соблюдению нормативных требований». Для их работы Binance открыла офис в Великобритании.

По словам Чжао, Binance полностью возобновила диалог с властями. Платформа находится в процессе реализации «ряда существенных изменений в области продуктов, внутренних процедур, и в работе с регуляторами», добавил он.

В случае одобрения FCA Binance сможет легально предлагать фьючерсы и другие деривативы.

СМИ: олигарх Коломойский обустроил крупную майнинг-ферму на Запорожском заводе ферросплавов

В 2021 году на Запорожский завод ферросплавов, который относят к сфере влияния украинского олигарха Игоря Коломойского, завезли крупную партию оборудования для добычи криптовалют из Грузии и Китая. Об этом сообщается в расследовании проекта «Схемы».

По данным журналистов, с февраля грузинская компания Georgian Manganese поставила 2600 устройств для майнинга от компании Bitfury. Параллельно почти 12 500 устройств от Bitmain запорожский завод получил от двух фирм из Гонконга. Поставки происходили и в последующие месяцы.

Общую стоимость завезенного заводом майнингового оборудования в 2021 году оценивают почти в 750 млн гривен (около $27,6 млн на момент написания). Журналисты также подсчитали, что если все купленные устройства включить круглосуточно на полную мощность, это может принести около 80 ВТС в месяц (почти $4 млн).

Билл Гейтс допустил отказ от Zoom и Skype в пользу метавселенных к 2024 году

Через два-три года большинство виртуальных встреч будут проходить в метавселенных. Такой прогноз дал Билл Гейтс в своем блоге.

«Идея заключается в том, что в конечном итоге вы будете использовать свой аватар для встреч с людьми в виртуальном пространстве, которое имитирует ощущение присутствия в реальной комнате вместе с ними. Для этого вам понадобится что-то вроде VR-очков и перчаток с захватом движения», — написал Гейтс.

По словам миллиардера, люди ошибочно считают, что качество программного обеспечения, стоящего за подобными симуляциями, будет оставаться неизменным. Он подчеркнул, что технологический аспект метавселенной развивается крайне быстро, а со временем этот процесс лишь ускорится.

Власти Китая назвали NFT и метавселенные потенциальными схемами Понци

Метавселенные и NFT могут оказаться пузырями, схемами Понци или другими видами финансового мошенничества. Об этом говорится в официальном блоге Центральной политико-юридической комиссии Коммунистической партии Китая.

Авторы подчеркнули, что многие статьи и отчеты указывают на существующий пузырь в цене цифровых коллекций, а сами NFT связывают с такими рисками, как отмывание денег и финансовые мошенничества.

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