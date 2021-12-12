Известный продюсер рассказал перед смертью нелицеприятные факты о Елене Прокловой

Скончавшийся недавно кинопродюсер Марк Рудинштейн успел рассказать в эфире НТВ о бурной молодости актрисы Елены Прокловой. Елена Проклова оскандалилась несколько месяцев назад после того, как рассказала о своей связи с известным артистом. Пикантность ситуации заключалась в том, что на тот момент Елене Игоревне было 15 лет, а ее любовник оказался женат. Признания звезды разделили публику на два лагеря. Одни бросились стыдить артистку и обвинять в жажде наживы, другие, напротив, сопереживали ей, как родной. И вот теперь стало известно о заявлении знаменитого Марка Рудинштейна. Создатель «Кинотавра» успел обнародовать горькую правду о Прокловой. При жизни Марк Рудинштейн не боялся говорить о своих коллегах то, что думает и знает. Он довольно резко высказывался о многих звездах. От создателя «Кинотавра» досталось и Елене Прокловой.Марк Рудинштейн По словам Рудинштейна, с юных лет Проклова была очень любвеобильной. «У Прокловой было столько связей в 14-15 лет, что ей, по-моему, было все равно, с кем. Она была такой разгильдяйкой, о ней ходили такие разговоры! Да она и не скрывает теперь. Чего скрывать?!» - обнародовали заявления Марка Григорьевича в эфире шоу «Ты не поверишь!». Рудинштейн не раз становился героем скандальных телеэфиров. Он заступался за Армена Джигарханяна во время его развода с Виталиной Цымбалюк-Романовской, а также пытался обвинить Спартака Мишулина в изменах, когда у знаменитого актера нашелся внебрачный сын. Больной раком Рудинштейн ушел из жизни 5 декабря 2021 года. В середине ноября он попал в больницу с инфарктом. Позже у него диагностировали инсульт. Проблемы со здоровьем у продюсера носили давний характер. Помимо онкологии его мучал еще и диабет. Марк Григорьевич признавался, что ему приходилось часто ложиться в больницы. «Я серьезно болен. У меня рак. Сколько осталось жить - не знаю… Грустно... Очень тяжело» - делился Рудинштейн перед смертью.