Японская авиакомпания рассматривает аэропорт Иркутска как запасной аэродром для своих авиалайнеров

Японская авиакомпания «Japan Airlines» планирует отправлять самолеты на посадку в Иркутский аэропорт в случаях, если использование аэродрома назначения окажется невозможным или причиной станет экстренная ситуация, возникшая во время полета, плохое самочувствие экипажа или пассажиров. Делегация из Японии в начале декабря самостоятельно проинспектировала главную воздушную гавань Восточной Сибири, по итогам встречи стало известно, что аэропорт Иркутск подходит по всем запрашиваемым требованиям, сообщает пресс-служба иркутского аэропорта.

Основной необходимостью выбора запасного аэродрома в Иркутске стал тот факт, что большинство трансконтинентальных рейсов из Японии в Европу пересекают утверждённую зону его ответственности. Главные критерии, которые интересуют японских представителей, это техническое состояние взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, стоянок воздушных судов и наличие специализированной аэродромной техники. Также они инспектировали работу зоны пограничного контроля и таможенного досмотра. Кроме того, гости оценили условия проживания в гостинице «Воздушная гавань».

Предварительно специалисты из Японии рассматривают возможность использования запасного аэродрома в Иркутске для таких воздушных судов как Airbus A350, Boeing 737; 777; 767 и 787 Dreamliner. Сейчас в случае непредвиденных обстоятельств аэропорт Иркутск может принимать любые типы воздушных судов.