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Японская авиакомпания рассматривает аэропорт Иркутска как запасной аэродром для своих авиалайнеров

Японская авиакомпания рассматривает аэропорт Иркутска как запасной аэродром для своих авиалайнеров

Японская авиакомпания «Japan Airlines» планирует отправлять самолеты на посадку в Иркутский аэропорт в случаях, если использование аэродрома назначения окажется невозможным или причиной станет экстренная ситуация, возникшая во время полета, плохое самочувствие экипажа или пассажиров. Делегация из Японии в начале декабря самостоятельно проинспектировала главную воздушную гавань Восточной Сибири, по итогам встречи стало известно, что аэропорт Иркутск подходит по всем запрашиваемым требованиям, сообщает пресс-служба иркутского аэропорта.

Основной необходимостью выбора запасного аэродрома в Иркутске стал тот факт, что большинство трансконтинентальных рейсов из Японии в Европу пересекают утверждённую зону его ответственности. Главные критерии, которые интересуют японских представителей, это техническое состояние взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, стоянок воздушных судов и наличие специализированной аэродромной техники. Также они инспектировали работу зоны пограничного контроля и таможенного досмотра. Кроме того, гости оценили условия проживания в гостинице «Воздушная гавань».

Предварительно специалисты из Японии рассматривают возможность использования запасного аэродрома в Иркутске для таких воздушных судов как Airbus A350, Boeing 737; 777; 767 и 787 Dreamliner. Сейчас в случае непредвиденных обстоятельств аэропорт Иркутск может принимать любые типы воздушных судов.

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По материалам: irk

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