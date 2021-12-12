Эксперты обсудили будущее Байкала и его возможный статус наследия под угрозой

10 декабря в формате онлайн состоялся форум «Будущее Байкала», проводимый Ассоциацией менеджеров при участии компании En+ Group. Обсуждение было посвящено нашумевшей в последнее время теме того, что ЮНЕСКО может объявить Байкал объектом, находящимся под угрозой. Организация обозначила для России срок до февраля 2022 года на выполнение рекомендаций, касающихся статуса озера и его нынешнего состояния.

Форум прошел в четыре раунда. Во время первого спикеры обсуждали такую проблему Байкала и его берегов как мусор; на втором говорили о БЦБК и перспективах устранения его последствий; далее темой дискуссии стал туризм на Байкале как точка развития или экологическая угроза; в завершение форума поговорили о настоящем состоянии экосистема озера.

В обсуждении принял участие Георгий Кузьмин, заместитель председателя правительства Иркутской области. В своем выступлении он отметил, что проблемы на Байкале возникли и накапливались давно.

Георгий Кузьмин:

— Мы понимаем озабоченность ЮНЕСКО. Могу сказать, что вопрос по БЦБК уже сдвинулся с места. 31 мая 2022 года проект пройдет экспертизы, и компания ФЭО, подведомственная Росатому, начнет ликвидацию накопленного вреда.

Также зампред отметил, что в Центральной экологической зоне (ЦЭЗ) не хватает экологических сооружений. В этом году начали проектировать пять КОСов в Байкальске, Листвянке, Слюдянке, Култуке и Ангасолке.





Среди основных проблем: антропогенная нагрузка, отсутствие инфраструктуры и отсутствие финансирования. «Одними только региональными бюджетами — Бурятии и Иркутской области — без всероссийской помощи мы не справимся», — подчеркнул он.

Министр природных ресурсов и экологии Республики Бурятия Сергей Матвеев рассказал, что на Байкале не хватает объектов для переработки и вывоза мусора. Он также отметил, что регионам нужна реальная поддержка в части сохранения Байкала.

Михаил Колобов, сотрудник кафедры гидрохимии факультета биологии МГУ имени Ломоносова, кандидат биологических наук сообщил, что за последние три года количество сбросов в озеро возросло.

Михаил Колобов:

— В 7-10 раз возросла концентрация нитратов, фосфатов, что мы можем связать с канализационными отходами. Маловодный сезон закончился, происходит усиленный сток, то есть смыв всего того, что накопилось в водосборном бассейне Селенги. Нужно учитывать еще естественные природные циклы. Уникальная экосистема Байкала находится всегда по угрозой, так как его флора и фауна уникальна и не воспроизводима. Можно сказать, что экосистема Байкала является хрупкой.





Антон Бутманов, директор по устойчивому развитию En+ Group, рассказал, что Байкал сейчас является важным направлением всей стратегии En+ Group, которая продолжает программу по анализу экосистем озера, ключевые направления которой обозначил ещё основатель компании и общественный деятель Олег Дерипаска.

Антон Бутманов:

— Мы много лет ведем ряд программ и экомониторинг вместе с научными институтами. Создали грантовый проект по развитию инициатив и предпринимательства в регионе. Мы погружены в проблемы промплощадки БЦБК и понимаем, что для развития области необходима эволюция в умах людей. Самым ярким тому подтверждением будет тот факт, когда люди будут пить эту воду.





Он поделился, что сейчас разрабатывается научно-образовательная открытая платформа, куда могли бы подгружаться накопленные данные о Байкале. Кроме того, компания планирует создать площадку, на котором можно было бы обсуждать проблемы экологии, климата. «Хаотичного развития туризма быть не должно, а платформа могла бы ответить на многие вопросы. И дарила бы нам определенное спокойствие».



О состоянии промплощадки БЦБК рассказал директор направления по реализации государственных и отраслевых программ в сфере экологии ГК «Росатом» Андрей Лебедев. По его словам, отходы комбината не самые опасные, вопрос в их больших объемах.

Андрей Лебедев:

— Мы работаем меньше года на площадке. Проведены все комплексные изыскания по трем объектам: БЦБК, Солзанский и Бабкинский полигоны. Мы хорошо изучили состав отходов, в каком они состоянии, на какой глубине находятся.

Участники форума согласились, что для сохранения Байкала и его экосистемы необходимо финансирование научных разработок и постоянный мониторинг.