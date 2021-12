Эти 15 игр и DLC выйдут на Xbox на следующей неделе: 14-17 декабря + релизы в Game Pass





Чем ближе к концу год, тем меньше крупных игровых релизов остается. На следующей неделе, с 14 по 17 декабря, не так много действительно ожидаемых игр выходит на Xbox One и Xbox Series X | S, особенно если говорить о полноценных новинках.

Главный новый релиз следующей недели на Xbox – игра The Gunk, которая выходит 16 декабря и сразу будет доступна в подписке Game Pass. Это проект об исследовании удивительной планеты, где игрокам предстоит сражаться с монстрами, решать головоломки и исследовать тайны игрового мира. Проект создается командой, которая ответственна за серию SteamWorld.

Другой ожидаемый релиз недели на Xbox, хоть и не новинка, это игра Among Us. После долгих лет слухов и многократных переносов, игра наконец-то выходит на Xbox One и Xbox Series X | S, при этом тоже сразу в Game Pass.

Полный список релизов, которые запланированы на следующую неделю, с 14 по 17 декабря, на данный момент выглядит так:

Game Pass

Among Us (14 декабря)Asteroids: Recharged (14 декабря)Detective Di: The Silk Rose Murders (14 декабря)Kingdoms of Amalur: Re-Reckoning — Fatesworn (14 декабря)2 Synchro Hedgehogs (15 декабря)Aeterna Noctis (15 декабря)The Letter: A Horror Visual Novel (15 декабря)Record of Lodoss War — Deedlit in Wonder Labyrinth (15 декабря)The Gunk (16 декабря)Murder Diaries 3 — Santa’s Trail of Blood (16 декабря)Aspire: Ina’s Tale (17 декабря)Circus Pocus (17 декабря)The Enigma Machine (17 декабря)Razerwire: Nanowars (17 декабря)Trophy (17 декабря)

В Game Pass планируют на следующей неделе выпустить следующие 3 игры:

Aliens: Fireteam Elite (14 декабря)Among Us (14 декабря)The Gunk (16 декабря)

Напомним, что 6 игр покинут подписку Game Pass на следующей неделе – 15 декабря.