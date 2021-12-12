"Это реклама Coca-Cola": сицилийский епископ заявил детям, что Санта-Клауса не существует

Вадим Карасев

Итальянский епископ Антонио Стальяно заявил детям, что Санта-Клауса не существует, а его красный костюм был придуман компанией Coca-Cola в рекламных целях. В пресс-службе римско-католической епархии на Сицилии позже назвали эти слова попыткой развести образ волшебника с потребительством.

Скандальное заявление прозвучало на религиозном фестивале перед группой детей. Пресс-секретарю церковной организации Алессандро Паолино затем пришлось оправдываться: по его словам, епископ хотел не разрушить мечты детей, а напомнить об истинном значении Рождества и истории святого Николая, которого преследовал римский император.

"Я хочу уточнить, что намерения монсеньора Стальяно были совсем другими... Санта-Клаус – это эффективный образ, который передает важность дарения, щедрости, обмена. Но когда этот образ теряет смысл, вы видите Санта-Клауса, который ассоциируется с потребительством, желанием владеть, покупать, покупать и покупать еще. Вы должны оценить его заново", – цитирует его Associated Press.

Мнения прихожан по поводу слов епископа разделились – некоторые считают, что он вовремя решил напомнить об истинном смысле праздника, другие обвиняют его в том, что он пытается еще больше испортить детство, и без того попавшее на период пандемии COVID-19.