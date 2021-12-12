Как появились QR-коды

00:05 Автор: Марина Третьякова

QR-код можно назвать младшим братом линейного кода, который сканируют кассиры в супермаркетах. Но штрих-код может содержать до 20 символов обычной информации, то есть вмещает не так много данных. Это стало большой проблемой для работников японских заводов, на которых производили автозапчасти: людям приходилось сканировать по десять штрих-кодов на одной коробке.

Тогда заводы обратились к компании Denso Wave, которая разрабатывала устройства для считывания кодов, с просьбой придумать новую технологию шифрования информации. Работа шла несколько лет и завершилась в 1994 году.

Идея создать код в виде сетки с квадратными метками пришла в голову сотруднику компании Масахиро Хара, когда он играл с напарником в игру го.

Получившийся код был способен шифровать до 7087 цифр и символов. Ещё одна особенность в том, что он считывается практически под любым углом и в десять раз быстрее других кодов. Поэтому его назвали «код быстрого реагирования» — на английском Quick Response code, сокращённо QR-код.

Слово 2021 года в России — QR-код

Сначала QR-коды использовали в автомобильной промышленности, но вскоре их простота и удобство сделали их востребованными практически по всему миру. С их помощью люди делятся нужной информацией в удобном формате. Например, производители бытовой техники или сборной мебели могут не печатать многостраничные бумажные инструкции, а разместить на коробке QR-код, и покупатель просто откроет страницу с инструкцией на телефоне.

#QR-код #история

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