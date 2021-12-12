Каким будет 2022 год для разных Знаков Зодиака

Вадим Карасев

2022 год для некоторых из нас будет рядовым и непримечательным, но для многих он окажется судьбоносным и полным возможностей. Астрологи рассказали, каким он станет для каждого из Знаков Зодиака.

В 2022 году откроются идеальные возможности для тех, кто ищет свое место в этом мире и пытается развить в себе нечто новое. У каждого Знака Зодиака есть свои врожденные таланты, которые в эти двенадцать месяцев могут дать о себе знать. Внимательнее следите за своими желаниями и не бойтесь пробовать нечто новое и необычное, чтобы обрести успех и вдохновение.

Овен

Для Овнов этот год окажется сложным, но продуктивным. Им стоит начать работать над своей природной ленью. Необходимо перебарывать себя, чтобы трудиться чуть дольше, чем хочется, и это потребует много сил. Для их обретения можно заниматься специальными практиками. Звезды и планеты в эти двенадцать месяцев будут постоянно менять свое положение, но в большинстве случаев оно будет как минимум не опасным. Овнам откроются новые двери в сфере финансов и в любви. Нужно пользоваться этим максимально часто.

Телец

У Тельцов в 2022 году ожидаются некоторые трудности с мотивацией, но это не беда, так как представители данного Знака могут смело воспользоваться пятью способами воздействия на подсознание, чтобы запрограммировать себя на успех и решение любых проблем. Год Тигра окажется для Тельцов временем глобальной перезагрузки. Произойдет множество очень важных и серьезных изменений, многие из которых окажутся внезапными. Жизнь людей данного Знака изменится, хотят они того или нет. Придется быть начеку каждый божий день, чтобы не пропустить что-то приятное и важное.

Близнецы

Близнецам в 2022 году, вероятно, придется больше путешествовать, покидать родные стены, переезжать. Это великолепно сказывается на энергетике, но может выматывать физически. Нужно находить время для отдыха и смены обстановки — иногда менять дорогу на теплый домашний плед. Перед долгой дорогой людям этого Знака стоит помнить о народных приметах, которые помогают привлекать удачу. 2022 год потребует от Близнецов и их поступков целесообразности и обоснованности. Риски и авантюры точно ни к чему — от них будут одни проблемы.

Рак

Раков в начале 2022 года могут настигнуть некоторые неприятные события, но астрологи советуют им избавиться от жалоб на жизнь и судьбу, ведь они перенастраивают сознание на негатив. Планеты и звезды в эти двенадцать месяцев будут требовать от Раков, чтобы они действовали в привычном для них ритме. Спешка в год Тигра не в цене. Также ночные светила хотят, чтобы Раки экономили больше времени, а не денег, хотя и бесполезные финансовые траты тоже не обойдутся без последствий. Словом, нужно быть осторожнее, чтобы не потерять то, чего уже удалось достичь.

Лев

Львам 2022 год принесет множество неприятных встреч с негативными людьми. Чтобы такие встречи наносили минимальное количество вреда, нужно периодически делать энергетическую чистку. Астрологи провели анализ транзита планет и их ретроградного движения и пришли к выводу о том, что в этом году для Львов могут открыться любовные треугольники. Они сами могут увлечься другим человеком либо поймать на измене вторую половинку. Есть и хорошие новости — те, кто состоит в здоровых отношениях, с такой проблемой не столкнутся.

Дева

У Дев ожидается динамичный и непредсказуемый год. Мощный заговор от невезения и проблем поможет легче пережить трудные времена. Астрологи настоятельно советуют людям данного Знака избавиться от иллюзий. Пришло время перестать принимать желаемое за действительное. Нужно стать реалистами. В общении с окружающими людьми лучше проявлять больше тактичности. Особенно это касается недругов и врагов. Не нужно поддерживать их желание вывести конфликт на новый уровень. Ночные светила помогут в 2022 году закопать топор войны.

Весы

В 2022 году многие мечты Весов станут реальностью. Чтобы ускорить этот процесс, можно воспользоваться простейшей практикой достижения целей. Также полезно будет прислушиваться к советам окружающих людей, вдумчиво и осторожно принимать судьбоносные решения. Планеты сделают год Тигра временем новых возможностей для людей этого Знака Зодиака. Нужно стремиться к целям и мечтам, разрушая сомнения. Очень важно попробовать то, что хочет сердце, чтобы потом не пришлось жалеть о том, что представившаяся в прошлом возможность не была использована.

Скорпион

Чаще всего удачу отталкивают наши собственные мысли. У Скорпионов в эти двенадцать месяцев будет происходить именно это. Астрологи настоятельно рекомендуют представителям этого Знака как можно реже заниматься самоанализом и самокопанием. Будут периоды, когда потребуется нажать на тормоз и отдохнуть — например, в начале лета. Самый благоприятный период года — февраль, март и апрель. В это время нужно действовать, но не впадать в крайности. Эксперты советуют в погоне за деньгами не забывать о любви и наоборот.

Стрелец

Первая половина года будет идеальным временем для работы над собой. Стрельцам стоит сфокусироваться на избавлении от вредных привычек, мешающих становиться счастливыми. Вторая половина года станет благоприятным отрезком для попыток стать лучше, успешнее. Можно менять стиль, прическу, обновлять гардероб, совершать дорогостоящие покупки в сфере недвижимости. Во второй половине года Стрельцы могут найти вторую половинку либо завершить токсичные и изматывающие отношения. Планеты помогут им избавиться от вороха дурных мыслей.

Козерог

В начале года планеты сделают так, что у Козерогов обострятся их худшие черты характера. Астрологи советуют в первые пару месяцев следить за своими словами и поступками, чтобы не потерять авторитет и уважение окружающих. В целом в 2022 году эксперты советуют опасаться трех вещей: длительного уединения, сильных переутомлений и апатии. Если не унывать и бороться с хандрой, все будет получаться. Во второй половине года Козерогов могут начать волновать вопросы, связанные с далеким будущим. Можно планировать дела, но лучше не жить грезами и мечтами.

Водолей

У Водолеев в конце весны и начале осени ожидаются трудные периоды. Может начаться черная полоса, но с ней легко помогут справиться три способа изгнания препятствий. В 2022 году должна раскрыться тема партнерства. В сфере бизнеса и карьеры нужно работать в команде. В любви тоже стоит вдвоем решать все проблемы. Водолеям нельзя взваливать на себя слишком много проблем и обязанностей, иначе люди могут начать этим пользоваться. Очень важно, по мнению астрологов, смотреть на жизнь через призму оптимизма. Неурядицы будут неминуемо приводить к победам.

Рыбы

У Рыб в 2022 году может начаться финансовый хаос, если они не начнут внимательно следить за доходами и расходами. Умение экономить поможет сделать обстановку в этой сфере более стабильной. Обереги от лишних трат помогут избежать несвоевременной поломки техники, автомобиля. Чего точно следует избегать Рыбам в сфере любви, так это критики в адрес второй половинки. Претензии лучше предъявлять максимально гладко и осторожно, чтобы не спровоцировать конфликты. Конец года станет временем позитивных изменений.