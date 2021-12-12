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Команда Xbox признала, что закрытие Lionhead Studios было ошибкой

Команда Xbox признала, что закрытие Lionhead Studios было ошибкой


Lionhead Studios была официально закрыта в 2016 году, несмотря на наличие в портфеле множества успешных проектов. При этом закрыла ее Microsoft, частью которой студия стала в 2006 году. Именно Lionhead создала серию Fable такой, какой она полюбилась многим игрокам.

В рамках документального фильма про Xbox компания Microsoft признала, что закрытие студии Lionhead — это одна из ошибок игрового подразделения. В 2016 году командой Xbox уже руководил Фил Спенсер, и именно он (совместно с другими руководителями Xbox) принял решение закрыть Lionhead после неудачной разработки Fable Legends. В документальном фильме он и другие члены команды Xbox рассуждают на тему, нужно ли было закрывать Lionhead Studios, и какие они из этого вынесли уроки.

Шеннон Лофтис, которая была генеральным менеджером Global Games Publishing на момент закрытия Lionhead, рассказала следующее:

Мы уже издали Fable 1, и она стала хитом… Люди хотели большего, поэтому мы купили Lionhead. Это были хорошие годы. […] Но после Fable 2 появился Kinect, и брак Fable-Kinect так и не состоялся. А затем [был выпущен] Fable: The Journey — это был страстный проект для многих людей, но я думаю, что он довольно значительно отклонился от основных принципов, которые сделали Fable 1 и 2 такими популярными.

Сара Бонд, руководитель отдела взаимодействия с разработчиками игр и экосистемы Xbox, вспоминает следующее:

Мы приобрели Lionhead в 2006 году и закрыли его в 2016 году. […] Пару лет спустя мы вспомнили об этом опыте. Чему мы научились и как не повторять наши ошибки?

Фил Спенсер подтверждает, что опыт с Lionhead многому научил команду Xbox:

Вы приобретаете студию для того, чтобы они делали то, что у них хорошо получается, и ваша задача — помочь им ускорить то, что они делают. А не они должны ускорять то, что делаете вы.

Напомним, что сейчас новый Fable находится в разработке, и его создает команда Playground Games, известная по серии Forza Horizon.

# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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