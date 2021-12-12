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Короткие шепотки при высокой температуре

Короткие шепотки при высокой температуре

Справиться с простудой и снизить температуру наряду с проверенными средствами помогут действенные шепотки. Короткие фразы помогут облегчить самочувствие и быстрее справиться с неприятным заболеванием.


Испокон веков люди пользовались дарами природы для того, чтобы справиться с недугами, а также зашептывали болезни. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют взять на заметку короткие шепотки, которые придут на помощь тогда, когда градусник показывает повышенную температуру тела. Благодаря народной мудрости получится снизить риск для здоровья и уберечься от неприятных последствий.

1. Снизить температуру поможет заговор на монетку. Ее охлаждают в холодильнике или под струей ледяной воды, прикладывают ко лбу и шепчут: «От болезни откупаюсь, холодом лечусь, температуру снижаю, недуг забываю». После этого монетку следует выбросить из окна дома или через порог.

2. Шепоток на воду облегчит состояние и поможет в скором времени почувствовать себя значительно лучше. В стакан наливают теплую воду и проговаривают над ним: «Вода-водица, тобой умываюсь, хвори снимаю, тебя выпиваю, температуру снижаю». После этого воду разделяют на две части. Первой половиной умываются, а вторую выпивают в три глотка.

3. Шепоток на наволочку читает здоровый человек. Для этого берут новую белую наволочку, зажигают церковную свечу и проговаривают: «Заря-заряница утром морозным встает, полотно белит, здоровье сулит. Лучами жаркими хвори прогоняет, холодом морозным температуру снижает». После этого наволочку надевают на подушку и дают больному.

4. Шепоток можно прочитать и на целебное питье. Чашку с отваром держат в руках и нашептывают: «Травами целебными недуг прогоняю, температуру снижаю. Силой трав лечусь, в себя прихожу, на поводу болезни не хожу». После этого отвар нужно выпить до дна.


5. Во время заката часто клонит в сон, но такое время опасно для тех, кто борется с недугами. В момент, когда дремота одолевает, шепчут: «Мир к грани подходит, сумеречных тварей на свет выводи. Я им не поддаюсь, спать не ложусь. Температура снижается, закат завершается». После этого шепотка трижды умываются проточной водой.

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По материалам: dailyhoro.ru

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