«КСИ-СТРОЙ» при поддержке Сбера строит в Иркутске новый ЖК «Кумир»

Торжественная установка закладного камня — символа строительства нового ЖК «Кумир», состоялась в Иркутске. Жилой комплекс разместится в Свердловском районе на пересечении улиц Лермонтова и Шмидта. Строительство многоэтажного дома ведет ООО Специализированный застройщик «КСИ-СТРОЙ», Байкальский банк Сбербанка выступил финансовым партнером проекта — для ЖК «Кумир» открыта кредитная линия на сумму 896 миллионов рублей.

9 декабря 2021 года на месте будущего многоквартирного дома прошла заливка одного из фундаментов. В торжественной церемонии установки памятного закладного камня приняли участие заместитель управляющего Иркутский ГОСБ Дмитрий Лясковский, начальник отдела финансирования недвижимости Екатерина Посельская, начальник отдела обслуживания корпоративных клиентов Ирина Чертовских, начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Сергей Алтынников и исполнительный директор компании застройщика Дмитрий Шахеров.

Дмитрий Лясковский, заместитель управляющего Иркутским отделением Сбербанка:

— С компанией СЗ «КСИ-СТРОЙ»1 Байкальский банк Сбербанка связывает многолетнее сотрудничество, начиная с 2019 года наш банк финансово поддержал строительство ЖК «Глазковский»1 и ЖК «Приморский»1 . ЖК «Кумир»1 — третий по счету наш совместный проект. Приятно, что Иркутск продолжает расти, возводит для своих жителей новые дома, и ЖК «Кумир» скоро также будет принимать счастливых новоселов, ведь новые дома строятся для счастья.

Кроме предоставленной на строительство данного жилого комплекса кредитной линии, Сбербанком в «Кумире» реализуется спецпредложение для населения по ипотечным займам: для будущих жильцов ЖК, принявших решение о приобретении недвижимости в новостройке с помощью ипотеки Сбера, при бронировании квартиры на сайте Домклик предусмотрена возможность получения дополнительной скидки на ипотеку3 . Дисконт может суммироваться с программами субсидирования — «Господдержка 2020»2 и так далее и действует до 31 декабря 2021 года.



Дмитрий Шахеров, исполнительный директор ООО Специализированный застройщик «КСИ-СТРОЙ»:

— Совместно со Сбербанком нашей компанией ранее был реализован один из первых ЖК, который финансировался по новой системе с использованием эскроу-счетов - ЖК «Глазковский». И тогда, благодаря сотрудничеству, нам удалось нарастить темпы строительства и сдать объект досрочно на четыре месяца. С марта 2021 года, так же успешно, идет совместная работа по строительству ЖК «Приморский», этот объект строительства находится уже в высокой стадии готовности и также будет сдан досрочно. Будем стремиться, чтобы и история строительства «Кумира» была такой же скоростной и качественной, и дом как можно быстрее был запущен в эксплуатацию".

Жилой комплекс «Кумир» располагается в центральной исторической части Свердловского района. В непосредственной близости от крупного транспортного узла — железнодорожного вокзала «Иркутск пассажирский», а также в шаговой доступности от крупных транспортных артерий города — улиц Гоголя и Лермонтова, Глазковского моста. Расстояние до центра города — Центрального телеграфа менее 3,5 километра.

Проект ЖК включает две пятнадцатиэтажных секции, с подземной автостоянкой на 85 машино-мест. Класс объекта: комфорт. Общая площадь объекта 21 487,10 квадратных метра. Комплекс строится в соответствии с современными требованиями к технологии строительства. Сейсмичность блок секции составляет восемь баллов. Начало строительства многоквартирного дома — октябрь 2021 года, сдача в эксплуатацию запланирована на сентябрь 2023 года.





Байкальский банк ПАО Сбербанк

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1 ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК «КСИ-СТРОЙ» Проектные декларации на сайте.

2 Период действия Госпрограммы

Заключение кредитных договоров — с 7 февраля 2018 года.

Выдача кредитов в рамках Госпрограммы возможна не позднее 31 декабря 2022 года (включительно). При рождении первого и (или) последующего ребенка в период с 1 июля 2022 по 31 декабря 2022 выдача кредита возможна в срок до 1 марта 2023 года (включительно).

В случае установления после 31 декабря 2022 года ребенку (рожденному не позднее 31 декабря 2022 года) категории «ребенок-инвалид» выдача кредита возможна в срок до 31 декабря 2027 года включительно.

Лица, имеющие право на получение кредита в рамках Госпрограммы:

Граждане РФ, у которых родился первый и (или) последующий ребенок в период с 1 января 2018 по 31 декабря 2022 года (включительно), имеющий гражданство РФ, либо имеется ребенок, являющийся гражданином РФ, рожденный не позднее 31 декабря 2022 года, которому установлена категория «ребенок-инвалид».

Валюта кредитования: рубли РФ.

Программы кредитования:

- Приобретение готового жилья.

- Приобретение строящегося жилья.

- Строительство жилого дома.

Срок кредитования: от 12 месяцев до 30 лет

Минимальная сумма кредита: 300 000 рублей.

Максимальная сумма кредита

12 000 000 рублей на покупку/строительство объектов расположенных в Москве, Московской области, Санкт-Петербурге, Ленинградской области; 6 000 000 рублей на покупку/строительство объектов в остальных регионах.

Обращаем внимание: в рамках Госпрограммы не допускаются сделки с недофинансированием!

Кредитуемый объект недвижимости

По программе «Приобретение готового жилья»:

Жилое помещение:

— квартира (в том числе, в жилом доме, состоящем из одной или нескольких блок-секций — «таун-хаус»);

— жилой дом;

— часть жилого дома блокированной застройки — «таун-хаус»;

— жилое помещение с земельным участком, на котором оно находится.

По программе «Приобретение строящегося жилья»:

Жилое помещение:

— квартира (в том числе, в жилом доме, состоящем из одной или нескольких блок-секций - «таун-хаус»);

— жилой дом;

— часть жилого дома блокированной застройки - «таун-хаус».

По программе «Строительство жилого дома»

— жилой дом;

— жилой дом с земельным участком, на котором строится или будет построен жилой дом.

Первоначальный взнос —15% от стоимости кредитуемого объекта недвижимости.

Подтверждение наличия первоначального взноса в соответствии со стандартными условиями продуктов. Не допускается подтверждение факта оплаты части стоимости кредитуемого объекта недвижимости и/или права на получение денежных средств, выделяемых за счет бюджета на оплату части стоимости кредитуемого объекта недвижимости, иными лицами, за исключением Заемщика/любого из Созаемщиков.

Целевое использование средств

По программе «Приобретение готового жилья»:

На приобретение жилых помещений (в том числе, с земельным участком) на первичном рынке у юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании) по договору купли-продажи (после завершения строительства жилого помещения и оформления права собственности на юридическое лицо, ранее являвшееся застройщиком/инвестором).

По программе «Приобретение строящегося жилья»:

На инвестирование строительства жилого помещения в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»:

— по договору участия в долевом строительстве, заключенному с застройщиком (юридическим лицом, за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании).

— по договору уступки права требования по договору участия в долевом строительстве, заключенному с инвестором (юридическим или физическим лицом, за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании).

По программе «Строительство жилого дома»:

Индивидуальное строительство жилого дома на земельном участке (собственном или приобретаемом за счет кредитных средств), расположенном на территории Российской Федерации, на основании договора-подряда с юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем.

Страхование

Обязательное страхование имущества, передаваемого в залог, в соответствии с требованиями ПАО Сбербанк.

3 Акция действует с 1 декабря по 31 декабря 2021 года. Подробности на сайте.



