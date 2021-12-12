Лада Дэнс рассказала, как осталась без работы из-за конфликта с Киркоровым

Звезда 90-х, 52-летняя певица Лада Дэнс (Волкова) рассказала о своей карьере в шоу-бизнесе и безответной любви в Киркорову. Звезда 1990-х, Лада Дэнс долгое время пела в популярном герлз-бэнде «Женсовет», но затем приняла решение оставить коллектив и присоединиться к команде короля российской эстрады. Однако тот период своей обширной биографии певица вспоминает неохотно. Дело в том, что работа с Филиппом Киркоровым оказалась невероятно изматывающей. А единственное, что утешало будущую звезду — наличие постоянного заработка. «При этом зарплата у меня стала в три раза меньше, а нагрузка — гораздо больше. Мы и с ''Женсоветом'' много гастролировали, но у Киркорова было просто ужас сколько концертов», — поделилась Лада. Дэнс уверяет, что пошла работать к Киркорову вовсе не ради денег. Главной целью артистки была карьера: она прекрасно понимала, что сотрудничество с суперзвездой принесет ей узнаваемость. А еще Лада питала нежные чувства к артисту. Вот только взаимности ей добиться так и не удалось — поп-король попросту не замечал красавицу.Лада Дэнс «У Киркорова мне было чему поучиться, он много мне дал как певице. Кстати, за границу первый раз я с ним попала — в Германию… К тому же Филипп ведь правда мне очень нравился, можно сказать, я по нему тайно вздыхала, а он меня не замечал», вспоминает певица. Их совместная работа оказалась недолгой. Филипп Бедросович узнал, что девушка успевает подрабатывать у композитора Олега Мартыненко, пишет собственные песни и готовится начать сольную карьеру. Ответ последовал незамедлительно: в тот же день Дэнс была уволена и навсегда исключена из команды Киркорова. «Это было за день до наших гастролей в Марокко — сказочной стране, которую я очень хотела посетить. И вот Филипп подошел ко мне и говорит: ''Ты уже самостоятельная артистка, поэтому с нами не летишь. Ты теперь в сольном плавании. Пока! '' Я не поняла, в каком сольном плавании, но корабль ушел, а я осталась. Без денег, без работы, зато с огромным счетом за съемную квартиру», — жаловалась артистка.Лада Дэнс Долгое время артистке приходилось доказывать свою уникальность и искать работу. Никто не верил в молодое дарование, а репутация девушки-скандалистки (никто тогда не знал истинные мотивы ее расставания с группой Киркорова) вызывала у продюсеров опасения. «Я мыкалась по студиям, мои песни никто не брал, я только и слышала: ''Фуфло какое-то''», — вспоминает Лада в интервью «7 дням». Все изменилось, когда девушка встретилась с композитором Леонидом Величковским. Опытный музыкант и экс-наставник группы «Технология» помог Ладе реализовать творческий потенциал, а также поспособствовал выходу ее первого полноформатного альбома. Правда, уже через год их сотрудничество прекратилос — певица тогда познакомилась с музыкантами из Европы. Они подсказали звезде, какие песни слушают во всем мире. Лада уже давно простила Киркорова и поддерживает с ним приятельские отношения. После той неудачи она выпустила свои главные хиты, которые по-прежнему крутят по радио и включают на вечеринках.Лада Дэнс «Возможно, я не так популярна, как в девяностые, но тогда и возможностей было гораздо больше. Ты мог заявить о себе как личность, показать свою индивидуальность через песни, проекты, как и было со мной. Появился яркий сингл — ты поехал с ним выступать», — комментирует 52-летняя певица. Правда, с появлением детей творческий запал артистки пошел на спад. Она сделала выбор в пользу материнства: дочери и сыну звезда дала престижное британское образование — оба уже отучились и активно строят карьеру. «Последние 20 лет я не перестаю выступать и постоянно работаю. Конечно, когда появились дети, я направила все свои силы на них, потому что для меня семья на первом месте. Но я никогда не уходила со сцены — несколько лет снималась в кино, параллельно у меня шла концертная деятельность, участвовала в телепрограмме ''Точь-в-точь'' на Первом канале, периодически выпускала клипы», — говорит о своей работе Дэнс. Первым официальным супругом Лады стал предприниматель Павел Свирский. Несмотря на то, что в итоге брак оказался неудачным, у них появились прекрасные дети — сын Илья и дочь Елизавета.