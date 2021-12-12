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Лариса Долина вспылила из-за критики своих нарядов и возраста

Лариса Долина вспылила из-за критики своих нарядов и возраста
Певицу Ларису Долину раскритиковали за не скромные наряды, которые не соответствуют ее возрасту.   Долина избавилась от лишнего веса и при помощи элегантных нарядов акцентирует внимание на стройной фигуре. Но не все разделяют любовь звезды к мини и декольте. В последнее время Лариса Долина кардинально поменяла свой стиль в одежде — стала выбирать смелые и порой даже дерзкие образы. На днях певица вышла в свет в коротком серебристом платье, продемонстрировав стройные ноги. Снимком звезда поделилась и в Инстаграм. Не всех наряд 66-летней народной артистки привел в восторг: подписчики упрекнули Ларису Александровну в том, что ее образ не соответствует почтенному возрасту. «Что у Аллы, что у вас… какие бы ноги ни были, колени некрасиво, нужно прикрыть», — написала поклонница джазовой исполнительницы.
Лариса Долина Долина за словом в карман не полезла и ответила на критику прямо: «Да неужели? Причем тут возраст? Ханжа». Завязалась словесная перепалка, в ходе которой за певицу вступились, посоветовав советчикам соблюдать субординацию и вспомнить про чувство такта. Фолловеры поинтересовались у Долиной и рецептом стройности. Поп-дива рекомендует интервальное голодание — 18-19 часов. Эта система позволяет есть все, что угодно в течение пяти часов, в остальное время — только вода. При этом певица не употребляет в пищу многие разрешенные продукты, например, морковь, ягоды, фрукты и чай. Говорит, что была вынуждена отказаться от них из-за особенностей организма. Лариса Долина долго боролась за фигуру, даже признавалась, что сильно комплексовала из-за веса раньше. Теперь, когда желаемый результат достигнут, она позволяет себе носить то, что не могла позволить раньше. Сбросив 22 килограмма, артистка чувствует себя на 35 лет и наслаждается жизнью.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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