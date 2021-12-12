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Любовь Успенская заявила, что официально развелась

Любовь Успенская заявила, что официально развелась
Певица Любовь Успенская призналась, что теперь у нее появились ухажеры. Артистка в эфире программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ призналась, что официально развелась со своим мужем бизнесменом Александром Плаксиным. «У меня развод был. Я сегодня свободная женщина», сказала Любовь Успенская.
Любовь Успенская При этом Любовь Успенская отметила, что поклонники после развода буквально не дают ей прохода. «Мне дарят автомобили, картины. Ну что еще дарят? Мебель красивую. Дорогую», — заметила «королева русского шансона». Напомним, что Любовь Успенская и Александр Плаксин были в браке 34 года. У них есть общая дочь Татьяна.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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