Любовь Успенская заявила, что у нее нет секса

Певица Любовь Успенская пожаловалась на отсутствие интимной жизни. Артистка регулярно рассказывает о новых молодых любовниках, с которыми появляется на публике. Только вот Успенская пожаловалась на нехватку интимных отношений. По всей видимости, многочисленные мужчины по какой-то причине отказываются ублажать самопровозглашенную «королеву шансона». 67-летняя певица откровенно рассказала об отсутствии секса в программе «Ты не поверишь!». Корреспондент шоу напомнил Любови Залмановне, что недавно был международный день секса. «Я вообще не знаю, что это такое, честно говоря», – отозвалась Успенская. После такого откровенного признания артистка решила, что разговор на эту тему пора заканчивать и перевела беседу в другое русло.Любовь Успенская Любовь Успенская большое внимание уделяет своей внешности. Она постоянно пользуется услугами пластических хирургов, исправляет фигуру и возрастные изменения лица. Череда операций довела тело артистки до совершенства, по ее мнению. Она настолько довольна работой специалистов, что собирается сняться в клипе без одежды. Ранее Любовь Успенская разгневала поклонников своей слишком короткой юбкой. На платье также были глубокие разрезы на бедрах. Успенская пела песню «Фартовая» в компании 4-летней девочки. Фанаты остались недовольны увиденным.