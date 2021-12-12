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Любовь Успенская заявила, что у нее нет секса

Любовь Успенская заявила, что у нее нет секса
Певица Любовь Успенская пожаловалась на отсутствие интимной жизни. Артистка регулярно рассказывает о новых молодых любовниках, с которыми появляется на публике. Только вот Успенская пожаловалась на нехватку интимных отношений. По всей видимости, многочисленные мужчины по какой-то причине отказываются ублажать самопровозглашенную «королеву шансона». 67-летняя певица откровенно рассказала об отсутствии секса в программе «Ты не поверишь!». Корреспондент шоу напомнил Любови Залмановне, что недавно был международный день секса. «Я вообще не знаю, что это такое, честно говоря», – отозвалась Успенская. После такого откровенного признания артистка решила, что разговор на эту тему пора заканчивать и перевела беседу в другое русло.
Любовь Успенская Любовь Успенская большое внимание уделяет своей внешности. Она постоянно пользуется услугами пластических хирургов, исправляет фигуру и возрастные изменения лица. Череда операций довела тело артистки до совершенства, по ее мнению. Она настолько довольна работой специалистов, что собирается сняться в клипе без одежды. Ранее Любовь Успенская разгневала поклонников своей слишком короткой юбкой. На платье также были глубокие разрезы на бедрах. Успенская пела песню «Фартовая» в компании 4-летней девочки. Фанаты остались недовольны увиденным.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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