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Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Весов

Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Весов

Весов сложно не любить, ведь это приятные, общительные и добрые люди. Но как показывает практика, доброта не всегда означает, что все вокруг будут вас любить и обожать. У Весов тоже есть недоброжелатели среди Знаков Зодиака.


Если в вашей жизни много ненавистников, пользуйтесь соответствующими оберегами. Весам же эти обереги почти всегда попросту ни к чему. Они не являются провокаторами и не переходят дорогу всем подряд. По этой причине у них нет заклятых врагов, но есть те, кого они могут раздражать.

Дева

Девы недолюбливают Весов, потому что им кажется, что эти люди ведут себя слишком наигранно. Да, где-то Весы могут включать свое актерское мастерство, но в большинстве случаев они искренни. Девам нужно лишь чуть больше общаться с представителями данного Воздушного Знака, чтобы лучше понимать их. Это решит все проблемы недопонимания и недоверия.

Стрелец

Стрельцы, как и Девы, недолюбливают Весов из-за недостатка информации об этих людях. Стрельцы — первоклассные манипуляторы и прирожденные психологи, но Весов они «читать» почему-то не могут. Это их раздражает, а раздражение приводит к недоверию и нелюбви. Получается, что причиной скрытой ненависти Стрельцов является банальный страх перед неизвестным.


Козерог

Весы — любители отдохнуть, забыв обо всем на свете, включая обещания и обязанности. Козероги терпеть не могут людей, которые могут позволить себе бросить все ради своих собственных дел. Если Весы хотят нравиться Козерогам или, как минимум, не раздражать их, провоцируя скандалы и ненависть, им стоит быть чуточку ответственнее. В противном случае они наживут себе молчаливого недоброжелателя, а, как известно, молчаливый враг — самый опасный враг.

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По материалам: dailyhoro.ru

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