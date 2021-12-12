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Лунный день сегодня 12 декабря 2021 года

Лунный день сегодня 12 декабря 2021 года

Луна диктует свои условия, поэтому так важно прислушаться к советам астрологов. Их рекомендации помогут провести день без проблем и справиться с делами, привлекая удачу и процветание.


Фаза Луны: 8 лунные сутки растущее ночное светило проведет в созвездии Овна. Этот день будет одним из самых благоприятных из-за зеркальной даты, однако эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют быть настороже. Энергетика созвездия сильна, поэтому необходимо следить за настроением и направлять энергию в мирное русло.

Магнитные бури 12 декабря: солнечная активность сегодня не доставит хлопот, однако на 13 декабря передают небольшое магнитное возмущение. Метеочувствительным людям стоит заранее позаботиться о самочувствии и принять меры для собственной безопасности.

Что принесет удачу сегодня


позитивные мысли;
уверенность;
путешествия;
следование к поставленным целям;
внутреннее равновесие;
доброжелательность;
духовное развитие.

Что отпугнет успех в этот день


опрометчивые поступки;
злость и агрессия;
конфронтация.

Домашние дела по лунному календарю

12 декабря будет отличным днем для того, чтобы преобразить свой дом. В этот день можно заниматься любой посильной работой, включая подготовку к переезду или серьезному ремонту. При наличии сил и энергии можно смело заниматься строительством. Астрологи рекомендуют найти для себя те занятия, которые будут воодушевлять и приближать к заветной цели. Подходит день и для дружеских посиделок, активного отдыха и путешествий, в том числе с целью оздоровления.

Одежда и талисманы в это воскресенье

Зеркальная дата декабря — энергетически сильный день, и одежда должна помогать. Цветами удачи этих суток станут оранжевый, коричневый, охра. Теплые и яркие расцветки согреют в холодную пору и помогут сохранить позитивный настрой. В качестве талисмана на этот день не стоит выбирать золото — этот металл может стать причиной агрессии и напора, которые в этот день не приведут к хорошим результатам. Янтарь и малахит будут идеальным выбором для тех, кто хочет преуспеть и найти путь к счастью.

Финансы и работа в 8 лунный день


Воскресенье — не время для активной работы над сложными проектами, если нет четкой уверенности в действиях. Астрологи рекомендуют заниматься самообразованием, завершать текущие дела, а также браться за краткосрочные проекты, чтобы завершить их к концу дня. Удачу принесет любая творческая работа, а также развитие талантов. Что касается финансовой активности, то под влиянием созвездия Овна есть риск потратить лишнее, поэтому стоит вооружиться заговорами на покупки. Они не дадут мошенникам обмануть вас.

Любовь и отношения 12 декабря

Воскресный день удачен для любых взаимоотношений, основанных на дружелюбии и честности. Семейные пары смогут взять перерыв в делах и провести время друг с другом, в том числе отправиться в запланированное путешествие или прогуляться в парке. Поиски второй половинки также станут удачными, если настроиться на оптимизм и оставаться самими собой. Избегать стоит серьезных деловых переговоров с малознакомыми людьми, чтобы исключить конфликты из-за невозможности прийти к единому решению.

Настроение и здоровье по лунному календарю

Это воскресенье будет гармоничным и позитивным днем, если управлять своей энергией и не позволять эмоциям захлестнуть голос разума. Энергетика созвездия доставит хлопоты лишь в том случае, если потакать сиюминутным прихотям и идти на поводу спонтанных желаний. День удачен для заботы о здоровье, духовного развития и развития лучших черт характера. Астрологи рекомендуют выбирать те дела, которые приносят удовольствие, чтобы настроение на протяжении всего дня оставалось на высоком уровне.

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По материалам: dailyhoro.ru

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