Лунный календарь зачатия на 2022 год

Вадим Карасев

Рождение детей — важная часть жизни, и будущим родителям на подмогу придет лунный календарь зачатия. В нем отражены благоприятные дни, во время которых можно зачать малыша.

Подсказки лунного календаря помогут парам выбрать подходящий день для зачатия долгожданного ребенка. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют воспользоваться ценными подсказками, чтобы появление на свет долгожданного потомства принесло радость и стало счастливым событием в жизни.

Влияние ночного светила и созвездий на зачатие

Энергетика Луны сильна, и ее фазы можно использовать себе во благо. Наши предки знали толк в лунных календарях и влиянии созвездий, поэтому редко ошибались в столь важных вопросах, как зачатие долгожданного потомства определенного пола. Так, зачать и родить крепкого мальчика помогут мужские созвездия Овна, Близнецов, Льва, Весов, Стрельца, Водолея. Зачатие девочки происходит в момент нахождения Луны в так называемых женских созвездиях Тельца, Девы, Козерога, Рака, Скорпиона, Рыб.

Вопрос зачатия сложен, поэтому парам, мечтающим о рождении потомства, важно соблюдать здоровый образ жизни, а также следить за влиянием Луны, которая поможет выносить и родить прекрасных малышей.

Январь

Зачатые в январе дети обладают сильным волевым характером и сильно зависят от обстановки в семье. Родителям, мечтающим о зачатии детей в этом месяце, важно жить в согласии друг с другом и воспитывать подрастающее поколение таким образом, чтобы дети чувствовали себя наравне со взрослыми и учились уважать окружающих. Январь считается одним из самых благоприятных месяцев для зачатия детей мужского пола.

Февраль

Последний месяц зимы — время для зачатия детей, склонных к творчеству. Они будут обладать отменной интуицией и смогут приспособиться к любой ситуации, однако им нужна будет всесторонняя поддержка родителей и всестороннее развитие, чтобы найти себя и направить энергию в нужное русло.

Март

Родителям, зачавшим детей в первом месяце весны, нужно быть готовыми к воспитанию сильных личностей, обладающих внутренним стержнем. Вырастить достойную смену получится, если с раннего возраста обучать подрастающее поколение разрешать конфликты на словах и принимать мудрые решения.

Апрель

Дети, зачатые в апреле, обладают сильной харизмой и выделяются среди окружения. Им присущ капризный характер, и родители должны проявить терпение во время воспитания, чтобы вырастить сильных личностей.

Май

Дети, зачатые в мае, обладают отменным здоровьем и хорошей физической формой, что позволяет им завоевывать спортивные пьедесталы. Родители не должны забывать о характере подрастающего поколения — любопытство и ранее развитие потребует пристального контроля и мудрых советов.

Июнь

Детям, зачатым в июне, присущ пытливый ум и уравновешенный характер. Они преданы семье и готовы прийти на помощь, однако им нужно серьезное воспитание, чтобы уметь направить энергию в мирное русло.

Июль

Зачатые в июле дети обладают мягким и покладистым характером. Они легко обучаются, и им не составляет труда преуспевать сразу в нескольких сферах деятельности. Родителям важно научить детей самоуважению, чтобы те не попадали в цепкие руки манипуляторов.

Август

Дети, зачатые в августе, эмоциональны и обладают развитым чувством эпатии. Им требуются сильные наставники, способные помочь разобраться в широком спектре эмоций. Родителям таких одаренных детей важно помнить о том, что сила и строгость не помогут наладить доверительные отношения с подрастающим поколением.

Сентябрь

Сентябрь — время для зачатия одаренных детей, которые способны удивить мир новыми открытиями. Таким детям требуется особое внимание со стороны развития, чтобы их энергия не стала деструктивной. Ранее развитие и поощрение помогут детям определиться с выбором пути.

Октябрь

Осень — время одаренных детей, и октябрь — лучшее время для зачатия девочек. Этот месяц дарит мягкий характер, любовь к окружению, но вместе с тем и умение постоять за себя и тех, кто слаб. Дети, зачатые в октябре, настроены серьезно и не терпят тех, кто поступает несправедливо или подло.

Ноябрь

Зачатые в ноябре дети обладают уникальным складом ума, и родители смогут вырастить маленького гения, если будут уделять развитию любимого ребенка внимание. Этот месяц идеален для зачатия детей обоих полов.

Декабрь

Последний месяц года — время для зачатия детей, призванных в этот мир для соблюдения равновесия. Девочки, зачатые в декабре, становятся отличными женами и хранительницами домашнего уюта, а мальчики — лидерами и ответственными семьянинами.