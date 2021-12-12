Минцифры потратит десятки миллионов на изучение хакерских форумов

Вадим Карасев

Минцифры России заключило договор на 24,3 млн рублей с компанией "ТС Интеграция", которая будет выявлять кражи и утечки персональных данных россиян. Согласно контракту, специалисты начнут работу в конце января будущего года, пишут "Известия".

Сотрудники компании-подрядчика займутся сбором информации о появлении на черном рынке персональных данных, отслеживая "форумы киберкриминальной тематики как с открытым, так и с ограниченным доступом" и прочие хакерские ресурсы. Также эксперты заинтересуются приложениями для обмена инфо между разработчиками софта и ведением мониторинга СМИ, рассказывающих о краже данных. В планах представителей компании охватить около 300 ресурсов, включая расположенные в сети Tor.

В Минцифры будут поступать еженедельные отчеты обо всех утечках, а о критических - ежедневно. Кроме того, в обязанности "ТС Интеграция" входит проведение статистического анализа черного рынка. Ведомство сможет делиться обнаруженными нарушениями с органами власти, операторами связи и госкомпаниями - потенциальными источниками сведений о гражданах.

Ранее Ruposters писал, что исследователи кибербезопасности взломали сканер отпечатков пальцев в MacBook и iPad с помощью пленки и клея.