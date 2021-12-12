"Мне так плохо": подруга раскрыла слова вышедшей из комы Марины Хлебниковой

Вадим Карасев

56-летняя Марина Хлебникова получила страшные ожоги, попав в пожар в собственной квартире. Приятельница певицы пересказала недавний разговор с ней, сообщает "Комсомольская правда".

Как отмечается, сильно пострадавшая от огня Марина Хлебникова сейчас с трудом разговаривает, так что ее беседа с подругой продлилась всего пару минут - дольше певице общаться тяжело. Приятельница вспомнила слова артистки, сказанные ею на следующий же день после долгожданного перевода в обычную палату из реанимации.



"Мне пока ещё так плохо. Я пришла с ингаляции, которая мне необходима. Записки ваши читаю, мне их передают. Я знаю, что меня навещают, я благодарна всем, кто ко мне приходит. Спасибо за поддержку", - цитирует Хлебникову издание.

Теперь звезде предстоит долгая реабилитация, а также работа с психологом. "Марина Хлебникова, – одна из наших самых дисциплинированных пациенток. Мы делали всё возможное для того, чтобы она встала на ноги, но без её усилий нам было бы гораздо сложнее. В этой красивой, маленькой, хрупкой женщине – огромная сила духа", - заявили изданию "Собеседник" в НИИ им. Склифосовского.

Накануне в официальном инстаграме Марины Хлебниковой появилась информация, что певицу перевели из реанимации в палату, а ее состояние стабилизировалось.

Спасибо каждому, кто поддерживал, кто сдавал кровь, звонил и писал теплые слова! Сразу скажем, к Марине до сих пор не пускают никого, кроме родных, и нельзя ничего передать (с этим строго), поэтому наберитесь терпения, Марина сама выскажется по поводу этой ситуации, когда сочтет это нужным и возможным. Также хотим обратить ваше внимание, что, по нашей информации, в ближайшее время на федеральных каналах будут выходить передачи с "фактами" и "неопровержимыми доказательствами" от тысяч "очевидцев" и т. д. Повторяем: никто, НИКТО, кроме самой Марины Арнольдовны, ее официальных представителей и родственников, не знает всех подробностей и причин. До сих пор ни одного точного факта нигде не было озвучено, одни домыслы, потому что за все время был дан только 1 комментарий в программе @malakhov007 . Поэтому наберитесь терпения, не вырывайте слова из контекста и не верьте слухам!

Пятый канал отмечает, что состояние артистки, судя по всему, постепенно улучшается. Ранее стало известно, что Марина Хлебникова пришла в сознание, начав самостоятельно дышать. Несколько дней назад исполнительницу хита "Чашка кофию" решили снять с аппарата ИВЛ, поддерживавшего ее дыхание. Исполнительница пребывала ранее в медикаментозной коме, что помогало сохранять силы для восстановления.



ЧП c заслуженной артисткой РФ случилось вечером 18 ноября. Возгорание произошло в двухуровневой квартире Марины Хлебниковой на Ратной улице. В жилище выгорели вещи на площади 10 квадратных метров. Как отмечается, пожар удалось быстро ликвидировать.

В момент пожара в квартире находились также муж и дочь звезды, однако пострадала лишь Марина Хлебникова, которой диагностировали отравление угарным газом и ожоги по всему телу. В настоящее время причины и обстоятельства ЧП выясняются.

СМИ сообщают, что, вероятнее всего, певица могла заснуть с сигаретой, из-за чего и произошло возгорание. "По предварительным данным, причиной пожара, в котором пострадала Хлебникова, стало неосторожное обращение с огнем при курении", — цитирует ТАСС источник в экстренных службах.



Как писал NEWSTES, ранее музыкант Белов заявил, что российские звезды отказались сдавать кровь для пострадавшей в пожаре Хлебниковой.