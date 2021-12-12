Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

"Мне так плохо": подруга раскрыла слова вышедшей из комы Марины Хлебниковой

"Мне так плохо": подруга раскрыла слова вышедшей из комы Марины Хлебниковой

56-летняя Марина Хлебникова получила страшные ожоги, попав в пожар в собственной квартире. Приятельница певицы пересказала недавний разговор с ней, сообщает "Комсомольская правда".

Как отмечается, сильно пострадавшая от огня Марина Хлебникова сейчас с трудом разговаривает, так что ее беседа с подругой продлилась всего пару минут - дольше певице общаться тяжело. Приятельница вспомнила слова артистки, сказанные ею на следующий же день после долгожданного перевода в обычную палату из реанимации.

"Мне пока ещё так плохо. Я пришла с ингаляции, которая мне необходима. Записки ваши читаю, мне их передают. Я знаю, что меня навещают, я благодарна всем, кто ко мне приходит. Спасибо за поддержку", - цитирует Хлебникову издание.

Теперь звезде предстоит долгая реабилитация, а также работа с психологом. "Марина Хлебникова, – одна из наших самых дисциплинированных пациенток. Мы делали всё возможное для того, чтобы она встала на ноги, но без её усилий нам было бы гораздо сложнее. В этой красивой, маленькой, хрупкой женщине – огромная сила духа", - заявили изданию "Собеседник" в НИИ им. Склифосовского.

Накануне в официальном инстаграме Марины Хлебниковой появилась информация, что певицу перевели из реанимации в палату, а ее состояние стабилизировалось.

Спасибо каждому, кто поддерживал, кто сдавал кровь, звонил и писал теплые слова! Сразу скажем, к Марине до сих пор не пускают никого, кроме родных, и нельзя ничего передать (с этим строго), поэтому наберитесь терпения, Марина сама выскажется по поводу этой ситуации, когда сочтет это нужным и возможным. Также хотим обратить ваше внимание, что, по нашей информации, в ближайшее время на федеральных каналах будут выходить передачи с "фактами" и "неопровержимыми доказательствами" от тысяч "очевидцев" и т. д. Повторяем: никто, НИКТО, кроме самой Марины Арнольдовны, ее официальных представителей и родственников, не знает всех подробностей и причин. До сих пор ни одного точного факта нигде не было озвучено, одни домыслы, потому что за все время был дан только 1 комментарий в программе @malakhov007 . Поэтому наберитесь терпения, не вырывайте слова из контекста и не верьте слухам!

Пятый канал отмечает, что состояние артистки, судя по всему, постепенно улучшается. Ранее стало известно, что Марина Хлебникова пришла в сознание, начав самостоятельно дышать. Несколько дней назад исполнительницу хита "Чашка кофию" решили снять с аппарата ИВЛ, поддерживавшего ее дыхание. Исполнительница пребывала ранее в медикаментозной коме, что помогало сохранять силы для восстановления.

ЧП c заслуженной артисткой РФ случилось вечером 18 ноября. Возгорание произошло в двухуровневой квартире Марины Хлебниковой на Ратной улице. В жилище выгорели вещи на площади 10 квадратных метров. Как отмечается, пожар удалось быстро ликвидировать.

В момент пожара в квартире находились также муж и дочь звезды, однако пострадала лишь Марина Хлебникова, которой диагностировали отравление угарным газом и ожоги по всему телу. В настоящее время причины и обстоятельства ЧП выясняются.

СМИ сообщают, что, вероятнее всего, певица могла заснуть с сигаретой, из-за чего и произошло возгорание. "По предварительным данным, причиной пожара, в котором пострадала Хлебникова, стало неосторожное обращение с огнем при курении", — цитирует ТАСС источник в экстренных службах.

Как писал NEWSTES, ранее музыкант Белов заявил, что российские звезды отказались сдавать кровь для пострадавшей в пожаре Хлебниковой.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Иркутянка Юлия Кошкина одержала победу на этапе шоу «Голос» «Нокауты»
Иркутянка Юлия Кошкина одержала победу на этапе шоу «Голос» «Нокауты»
Премьер Польши поставил России ультиматум
Премьер Польши поставил России ультиматум
Короткие шепотки при высокой температуре
Короткие шепотки при высокой температуре
"Мне так плохо": подруга раскрыла слова вышедшей из комы Марины Хлебниковой
"Мне так плохо": подруга раскрыла слова вышедшей из комы
Зеркальная дата 12.12: как исполнить свои желания 12 декабря 2021 года
Зеркальная дата 12.12: как исполнить свои желания 12 декабря 2021 года
Виктор Дробыш признался, что контролирует расходы жены
Виктор Дробыш признался, что контролирует расходы жены
Брат Софии Ротару зарабатывает деньги на тракторе
Брат Софии Ротару зарабатывает деньги на тракторе
Alan Wake 2 разрабатывается на Northlight Engine и станет «самой красивой игрой Remedy»
Alan Wake 2 разрабатывается на Northlight Engine и станет «самой
Game Pass за неделю: какие игры анонсировали и добавили
Game Pass за неделю: какие игры анонсировали и добавили
GERZ – «Главное, не перепутать!»
GERZ – «Главное, не перепутать!»
Таро-прогноз на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года
У Литвы вслед за экспортными начались проблемы с импортом из Китая
У Литвы вслед за экспортными начались проблемы с импортом из Китая

Топ на сегодня

Максим Галкин с сыном сыграл в суперигру
Максим Галкин с сыном сыграл в суперигру
Власти Украины собираются подать в суд на Евросоюз
Власти Украины собираются подать в суд на Евросоюз
Полезные свойства элеутерококка и сферы его применения
Полезные свойства элеутерококка и сферы его применения
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми представили рождественскую открытку. Фото было сделано в Иордании
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми представили рождественскую
Роскомнадзор против Tor, продажи данных о геолокации и другие события кибербезопасности
Роскомнадзор против Tor, продажи данных о геолокации и другие события

Еще по теме

Установили, где находился очаг возгорания в квартире у Марины Хлебниковой
Марина Хлебникова пришла в себя после комы
Марина Хлебникова борется с тяжелой инфекцией
Марину Хлебникову после пожара смогла опознать только благодаря родным