На ангарской набережной открыли экспозицию медикам, работающим в красной зоне

В рамках Всемирного дня благотворительности и акции «Щедрый вторник» фонд «Новый Ангарск» организовал на набережной экспозицию фотографий медиков, работающих в красных зонах ковидных госпиталей Ангарска. Об этом сообщается на сайте администрации города. На 27 баннерах не только врачи, но и младший медперсонал, водители скорой помощи. Выставка под открытым небом продлится до Нового года.

В торжественном открытии выставки принимали участие мэр Ангарска Сергей Петров, главный врач Ангарской городской больницы № 1 Ирина Демко, представители медицинского сообщества.

Сергей Петров:

— Профессия медика в наши дни становится все более героической. Люди, которые изображены на фотографиях, находятся на переднем крае. Именно они борются за жизни наших родных, близких, коллег, соседей.