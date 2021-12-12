Настасья Самбурская - избалованная артистка, считает Виктор Дробыш

Актриса и певица Настасья Самбурская поссорилась с Виктором Дробышом. Певица и продюсер продолжат выяснять отношения через суды: Самбурская пытается отстоять независимость, а Дробыш хочет взыскать неустойку. Виктор поделился мнением о сложившейся ситуации. Вот уже больше года Самбурская не может решить вопрос о сотрудничестве с Дробышем. В мае 2020-го она обвинила продюсера в том, что он перестал заниматься ее проектом. Звезда потребовала расторгнуть контракт и подала на него в суд, который, однако, позднее проиграла. Виктор ничего не скрывает об этом инциденте. Накануне он стал героем программы «Секрет на миллион», где откровенно рассказал о каждом из бывших подопечных, в том числе и о Настасье. Продюсер считает, что брюнетка просто не знала, чего хотела, и не смогла выполнить тех обязательств, которые на себя взвалила. «Она не туда попала. С ней произошло все хорошее, что с ней могло произойти. Она запела шансон, мы года полтора выбирали, что же она все-таки должна запеть. А когда дело дошло до работы, она стала отказываться. Это балованность, которую выработал Instagram. Не нужно ехать работать на Новый год за два миллиона рублей, когда можно выложить в рекламу в блоге», — пояснил наставник в «Секрете на миллион» на НТВ.Виктор Дробыш В ходе судебных разбирательств продюсерский центр Дробыша не согласился с обвинениями Самбурской и доказал, что исполнил перед звездой обязательства: записал не менее 10 песен, создал не менее трех видеоклипов и выпустил не менее одного альбома. По факту еще до июня 2022 года она считается подопечной Виктора. «Реальная работа по моему продвижению закончилась, так и не успев толком начаться, — говорила фанатам Настасья. — Остались только кабальные условия и обязательства по договору, согласно которым практически полностью ограничена свобода моей деятельности как артиста, в том числе и по проектам, не связанным с В. Я. Дробышем. Была неопытной и не разобралась в том, что подписала». Продюсер не простил бывшей Самбурской такой дерзости и подал встречный иск. Он потребовал возместить все деньги, которые потратил на работу с восходящей звездой. По подсчетам Дробыша, Настасья была должна ему не менее 13 миллионов рублей. Но наставник проиграл в суде, о чем брюнетка сообщила в личном блоге.