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Нонна Гришаева высказалась о пластике

Нонна Гришаева высказалась о пластике
Актриса Нонна Гришаева летом отметила 50-летний юбилей. Артистка так хорошо выглядит, что ее постоянно подозревают в пластических операциях. Нонна Гришаева не так давно отметила свой второй юбилей. При этом выглядит она настолько моложаво, что никто не может поверить, что звезде кинематографа уже 50. А потому ее постоянно пытают на тему, сколько хирургических операций пришлось перенести для того, чтобы сохранить красоту. Устав отвечать на этот вопрос в микроблоге, Нонна обратилась к зрителям прямо с экрана телевизора. «Мне очень обидно, когда иногда мне пишут, что операцию сделала, подтяжки. Я, слава Богу, пока ничего такого не делала. Но раз люди так говорят, значит, я, может, действительно, неплохо выгляжу», — сделала философский вывод Гришаева в эфире передачи на НТВ.
Нонна Гришаева И все же есть у нее секрет, который помогает в борьбе с морщинами и в сохранении естественной густоты и красоты волос. В нем нет ничего сложного, все это всем доступно, просто почему-то мало кто придерживается, а потом ищет чудодейственные средства, способные за один раз отмотать назад несколько десятков лет. Нонна Гришаева никогда не экономит на ежедневном уходе за собой. Это и различные специальные бьюти-средства, и постоянные физические упражнения для поддержания формы. Результат, как говорится, на лице. Других секретов и волшебных таблеток у нее нет. Ну, кроме внутреннего ощущения себя «на все 20» рядом с любимым мужчиной, который на 12 лет моложе нее.
# Шоу-бизнес
По материалам: z-aya

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