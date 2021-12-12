Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 12 декабря 2021 года

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 12 декабря 2021 года

Начинается последний день этой недели. Нумерологи рассказали все об особенностях энергетики этой зеркальной даты, полезных талисманах удачи и о том, какое число будет управлять энергетическими вибрациями.


Для большинства из нас успехи в делах сегодня отходят на второй план, ведь в последний день недели хочется расслабиться и отдохнуть. Постарайтесь восстановить энергетику, утраченную в течение недели, чтобы и обрести хорошее настроение. Если вы почувствуете, что силы вас покидают, воспользуйтесь помощью дыхательной гимнастики.

Число-покровитель 12.12

Чтобы узнать число-покровитель этого дня, нам совсем не обязательно проводить привычные нумерологические расчеты. Этим днем управляет Тройка, поскольку именно она получается при сложении 1 и 2.

Если Тройка в воскресный день у руля, да еще и в зеркальную дату, это говорит о том, что день будет очень благоприятным, спокойным и располагающим к духовным практикам, получению новых знаний. Этот день может отметиться творческим ростом. В эту зеркальную можно заниматься интеллектуальной работой. Тройка покажет, что в каждом человеке заключена доброта.

Попробуйте попросить прощения за прошлые обиды. Высока вероятность того, что вам его даруют. Также сегодня полезно избавляться от старых вещей. Этот день можно назвать переходным от негативных воспоминаний и сожалений к любви и доброте, созиданию и оптимизму. Именно поэтому главным символом дня и становится мост, олицетворяющий собой этот переход.



События 12 декабря из прошлого

12 декабря 1911 года Столица Индии была перемещена из Калькутты в Дели. Не бойтесь принимать важные решения, но только в том случае, если вы будете уверены в них на сто процентов.

12 декабря 1917 года произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа во Франции с более чем семьюстами погибших. Тройка не любит путешествий, поэтому лучше не отправляться в дальнюю дорогу сегодня.

12 декабря 1963 года Кения получила независимость от Великобритании. В эту зеркальную дату нечто подобное возможно и в отношениях между людьми. Стремитесь к самостоятельности и самодостаточности. Тройка поощряет это.

Советы нумерологов на это воскресенье


12.12 можно ждать приятных сюрпризов в течение дня. Будьте внимательнее к тому, что происходит вокруг. Возможно, что события дня и поступки людей для вас будут максимально благоприятными.

Многим из нас удастся найти сегодня вторую половинку. Для этого не обязательно быть мастерами харизмы и супер обаятельными личностями. Большой притягательностью будут обладать те, кто умеет слушать и говорит правду. Результат не заставит себя ждать.

Если в обычные дни стоит подкреплять свои амбиции поступками, то сегодня этого делать не обязательно. Сегодня можно помечтать либо запланировать что-то на будущее, дать себе какое-то важное обещание.

Старайтесь помогать друзьям и близким. Если кто-то попросит вас о помощи, не проходите мимо. Любая поддержка, оказанная тем, кто будет о ней вас просить, поможет списать кармические долги.

Не распыляйте свою энергию впустую. Если нет важных дел, лучше как следует отдохните либо окажите кому-то посильную помощь. Окажите людям психологическую поддержку, если нет возможности помочь напрямую.

Талисманы удачи на 12.12

Фиолетовый цвет. Его энергетика поможет вам обострить свою интуицию. Старайтесь надевать одежду такого цвета, особенно если вам придется принимать важные решения.

Из украшений в такие дни полезными станут изделия из мельхиора — самого «духовного» металла из всех.

Из камней-талисманов в эту зеркальную дату лучше отдать предпочтение бериллу и аквамарину. Берилл — талисман интуиции и проницательности. Аквамарин — камень спокойствия и доброты.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Разработчики Shadow Warrior 3 показали новый трейлер с геймплеем
Разработчики Shadow Warrior 3 показали новый трейлер с геймплеем
Halo Infinite на первом месте в ТОП-10 Steam за минувшую неделю
Halo Infinite на первом месте в ТОП-10 Steam за минувшую неделю
"Это реклама Coca-Cola": сицилийский епископ заявил детям, что Санта-Клауса не существует
"Это реклама Coca-Cola": сицилийский епископ заявил детям,
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 12 декабря 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 12 декабря 2021 года
Алеся Кафельникова покоряет Лондон на подиумах и вечеринках
Алеся Кафельникова покоряет Лондон на подиумах и вечеринках
Анастасия Макеева рассказала о содержании мужа
Анастасия Макеева рассказала о содержании мужа
Стас Пьеха рассказал, как поживает его звездная бабушка
Стас Пьеха рассказал, как поживает его звездная бабушка
Стефания Маликова запечатлела у новогодней елки папу и маму в собственном наряде
Стефания Маликова запечатлела у новогодней елки папу и маму в
70 иркутян эвакуировались во время пожара в общежитии на улице Леси Украинки
70 иркутян эвакуировались во время пожара в общежитии на улице Леси
В Иркутской детской областной больнице откроют цифровую операционную
В Иркутской детской областной больнице откроют цифровую операционную
В Британии испугались цифрового юаня
В Британии испугались цифрового юаня
Alan Wake 2 будет игрой «для взрослых» — новые детали об игре
Alan Wake 2 будет игрой «для взрослых» — новые детали об игре

Топ на сегодня

На фоне слухов о расставании Анна Седокова заговорила о новой любви
На фоне слухов о расставании Анна Седокова заговорила о новой любви
Алла Пугачева отправилась на день рождения подруги в кожаном мини-платье
Алла Пугачева отправилась на день рождения подруги в кожаном
Вестник DeFi: в библиотеке Solana обнаружили баг, а MonoX и BadgerDAO взломали
Вестник DeFi: в библиотеке Solana обнаружили баг, а MonoX и BadgerDAO
Григорий Лепс без обручального кольца высказался о разводе
Григорий Лепс без обручального кольца высказался о разводе
Светлана Лобода впечатлила Урганта прозрачным платьем с просвечивающимися трусами
Светлана Лобода впечатлила Урганта прозрачным платьем с

Еще по теме

Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 12 сентября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 5 августа 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 5 ноября 2021 года
Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 11 июля 2021 года