Нумерология и энергетика дня: что сулит удачу 12 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Начинается последний день этой недели. Нумерологи рассказали все об особенностях энергетики этой зеркальной даты, полезных талисманах удачи и о том, какое число будет управлять энергетическими вибрациями.

Для большинства из нас успехи в делах сегодня отходят на второй план, ведь в последний день недели хочется расслабиться и отдохнуть. Постарайтесь восстановить энергетику, утраченную в течение недели, чтобы и обрести хорошее настроение. Если вы почувствуете, что силы вас покидают, воспользуйтесь помощью дыхательной гимнастики.

Число-покровитель 12.12

Чтобы узнать число-покровитель этого дня, нам совсем не обязательно проводить привычные нумерологические расчеты. Этим днем управляет Тройка, поскольку именно она получается при сложении 1 и 2.

Если Тройка в воскресный день у руля, да еще и в зеркальную дату, это говорит о том, что день будет очень благоприятным, спокойным и располагающим к духовным практикам, получению новых знаний. Этот день может отметиться творческим ростом. В эту зеркальную можно заниматься интеллектуальной работой. Тройка покажет, что в каждом человеке заключена доброта.

Попробуйте попросить прощения за прошлые обиды. Высока вероятность того, что вам его даруют. Также сегодня полезно избавляться от старых вещей. Этот день можно назвать переходным от негативных воспоминаний и сожалений к любви и доброте, созиданию и оптимизму. Именно поэтому главным символом дня и становится мост, олицетворяющий собой этот переход.





События 12 декабря из прошлого

12 декабря 1911 года Столица Индии была перемещена из Калькутты в Дели. Не бойтесь принимать важные решения, но только в том случае, если вы будете уверены в них на сто процентов.

12 декабря 1917 года произошла крупнейшая железнодорожная катастрофа во Франции с более чем семьюстами погибших. Тройка не любит путешествий, поэтому лучше не отправляться в дальнюю дорогу сегодня.

12 декабря 1963 года Кения получила независимость от Великобритании. В эту зеркальную дату нечто подобное возможно и в отношениях между людьми. Стремитесь к самостоятельности и самодостаточности. Тройка поощряет это.

Советы нумерологов на это воскресенье

12.12 можно ждать приятных сюрпризов в течение дня. Будьте внимательнее к тому, что происходит вокруг. Возможно, что события дня и поступки людей для вас будут максимально благоприятными.

Многим из нас удастся найти сегодня вторую половинку. Для этого не обязательно быть мастерами харизмы и супер обаятельными личностями. Большой притягательностью будут обладать те, кто умеет слушать и говорит правду. Результат не заставит себя ждать.

Если в обычные дни стоит подкреплять свои амбиции поступками, то сегодня этого делать не обязательно. Сегодня можно помечтать либо запланировать что-то на будущее, дать себе какое-то важное обещание.

Старайтесь помогать друзьям и близким. Если кто-то попросит вас о помощи, не проходите мимо. Любая поддержка, оказанная тем, кто будет о ней вас просить, поможет списать кармические долги.

Не распыляйте свою энергию впустую. Если нет важных дел, лучше как следует отдохните либо окажите кому-то посильную помощь. Окажите людям психологическую поддержку, если нет возможности помочь напрямую.

Талисманы удачи на 12.12

Фиолетовый цвет. Его энергетика поможет вам обострить свою интуицию. Старайтесь надевать одежду такого цвета, особенно если вам придется принимать важные решения.

Из украшений в такие дни полезными станут изделия из мельхиора — самого «духовного» металла из всех.

Из камней-талисманов в эту зеркальную дату лучше отдать предпочтение бериллу и аквамарину. Берилл — талисман интуиции и проницательности. Аквамарин — камень спокойствия и доброты.