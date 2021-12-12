Организатор видеообращения к президенту против QR-кодов прекратил голодовку

Организатор видеообращения к президенту против QR-кодов, усольский предприниматель Михаил Ожиганов, находясь в спецприемнике в Иркутске, прекратил голодовку против антиковидных ограничений, которая длилась 13 дней. Это пришлось сделать из-за ухудшения здоровья, сообщил он на своей странице в «Инстаграм». В спецприемник Михаила Ожиганова заключили на 25 дней за организацию записи видеообращения к депутатам Законодательного собрания в Усолье-Сибирском 20 ноября.

«Сегодня я прекращаю голодовку, которая длилась тринадцать дней. Начала её Дарья Дорогова у стен правительства Иркутской области, которая и озвучила два основных требования: отмены QR-кодов и прекращения репрессий. Она встретилась с губернатором, который объяснил, что ничего отменять не будет, а слово „репрессии“ у него вызвало улыбку», — написал Михаил Ожиганов. Он также отмечает, что удалось добиться главного — публичного обсуждения законопроекта о QR-кодах для граждан.

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области, представители муниципалитетов и общественники направили в профильный комитет Государственной Думы 25 предложений по готовящемуся законопроекту о введении QR-кодов в общественных местах. Такое решение принято 10 декабря на сессии Законодательного собрания Иркутской области.

Ранее сообщалось, что соратница Михаила Ожиганова Дарья Дорогова прекратила голодовку, которую она объявила 29 ноября в знак протеста против введения QR-кодов. Трое суток девушка провела в машине у здания правительства Иркутской области.

Дарья требовала «прекратить репрессии в отношении активистов». Ранее суд назначил административные наказания мужчине и двум девушкам за проведение несогласованной акции 20 ноября у мемориала «Вечный огонь» в Усолье-Сибирском. Мужчине было назначено 40 часов обязательных работ, Дарье Дороговой и еще одной активистке — штраф по 20 тысяч рублей. Еще раньше Михаила Ожиганова оштрафовали на 150 тысяч рублей за организацию видеообращения к президенту в Иркутске 13 ноября.

Активистка из Усолья-Сибирского прекратила голодовку у здания правительства

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