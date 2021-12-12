Поссорившиеся Британия и Франция объединились для "отпора российскому агрессору"

Вадим Карасев

Министры иностранных дел Великобритании и Франции Элизабет Трасс и Жан-Ив Ле Дриан по итогам встречи на саммите "большой семёрки" призвали дать отпор "таким агрессорам, как Россия". Две страны решили усилить сотрудничество между собой и с союзниками в сфере безопасности.

На сайте британского МИД отмечается, что Москву необходимо "удерживать" от вторжения на Украину и постоянно давать ей понять – это станет стратегической ошибкой и все страны G7 будут "абсолютно решительно" противостоять РФ.

Стороны согласились способствовать развитию свободы и демократии в глобальном масштабе, а также противостоять таким агрессорам, как Россия. Министр иностранных дел также подчеркнул необходимость практического, прагматичного подхода к двусторонним вопросам, таким как миграция, права на рыболовство и торговля.

Как сообщал Ruposters, в прошлом месяце Франция и Британия поссорились из-за рыболовства, дело дошло до задержаний траулеров. Спор начался после того, как Великобритания вышла из Евросоюза и установила свои правила лицензирования рыболовных судов, работающих в ее водах и у Нормандских островов. В Париже утверждают, что это нарушает ранее заключенные соглашения.