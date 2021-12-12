Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Премьер Польши поставил России ультиматум

Премьер Польши поставил России ультиматум

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью итальянской газете La Repubblica сделал несколько резких высказываний в адрес России и даже поставил Москве ультиматум насчет отношений с европейскими странами.

"Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы?" - сказал глава польского правительства.

По его словам, Россия хочет разделить Европу и "исследует границы дозволенного". Москва, продолжает он, "выбирает конфликт", тогда как Запад не хочет следовать по этому пути. В то же время Европа не может позволить себе, чтобы ей угрожали или шантажировали в сфере энергетики, и потому не должна давать согласие на запуск "Северного потока - 2", поскольку таким образом продемонстрирует свою слабость. Этот газопровод, уверен польский премьер, должен был стать "символом и инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой".

Польский премьер считает, что президенту России Владимиру Путину нельзя доверять, а политика уступок не работает в отношениях с Москвой. Поэтому он призвал европейские страны объединиться и резко ответить России.

"Время уступок закончилось. На жесткую политику у нас должен быть резкий ответ в виде жестких санкций", - заявил Моравецкий.

СП-2 представляет опасность для Европы по двум причинам, объяснил премьер Польши: во-первых, континент станет еще более зависим от одного поставщика, а во-вторых, транзитные страны потеряют "возможности защититься от соблазнов их восточного соседа" после того, как у России пропадет необходимость транспортировать свой газ по их территории.

Как писал Ruposters, ранее Моравецкий обвинил Россию в росте инфляции в Европе.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

Иркутянка Юлия Кошкина одержала победу на этапе шоу «Голос» «Нокауты»
Иркутянка Юлия Кошкина одержала победу на этапе шоу «Голос» «Нокауты»
Премьер Польши поставил России ультиматум
Премьер Польши поставил России ультиматум
Короткие шепотки при высокой температуре
Короткие шепотки при высокой температуре
"Мне так плохо": подруга раскрыла слова вышедшей из комы Марины Хлебниковой
"Мне так плохо": подруга раскрыла слова вышедшей из комы
Зеркальная дата 12.12: как исполнить свои желания 12 декабря 2021 года
Зеркальная дата 12.12: как исполнить свои желания 12 декабря 2021 года
Виктор Дробыш признался, что контролирует расходы жены
Виктор Дробыш признался, что контролирует расходы жены
Брат Софии Ротару зарабатывает деньги на тракторе
Брат Софии Ротару зарабатывает деньги на тракторе
Alan Wake 2 разрабатывается на Northlight Engine и станет «самой красивой игрой Remedy»
Alan Wake 2 разрабатывается на Northlight Engine и станет «самой
Game Pass за неделю: какие игры анонсировали и добавили
Game Pass за неделю: какие игры анонсировали и добавили
GERZ – «Главное, не перепутать!»
GERZ – «Главное, не перепутать!»
Таро-прогноз на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года
Таро-прогноз на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года
У Литвы вслед за экспортными начались проблемы с импортом из Китая
У Литвы вслед за экспортными начались проблемы с импортом из Китая

Топ на сегодня

Максим Галкин с сыном сыграл в суперигру
Максим Галкин с сыном сыграл в суперигру
Власти Украины собираются подать в суд на Евросоюз
Власти Украины собираются подать в суд на Евросоюз
Полезные свойства элеутерококка и сферы его применения
Полезные свойства элеутерококка и сферы его применения
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми представили рождественскую открытку. Фото было сделано в Иордании
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми представили рождественскую
Роскомнадзор против Tor, продажи данных о геолокации и другие события кибербезопасности
Роскомнадзор против Tor, продажи данных о геолокации и другие события

Еще по теме

Сенатор Климов прокомментировал ультиматум Моравецкого
Польский премьер усмотрел в «Северном потоке-2» угрозу для Украины
Премьер Польши: «Северный поток – 2» — смерть для Украины
Польша хочет, чтобы США ввели санкции против «Северного потока-2»