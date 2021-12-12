Премьер Польши поставил России ультиматум

Вадим Карасев

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью итальянской газете La Repubblica сделал несколько резких высказываний в адрес России и даже поставил Москве ультиматум насчет отношений с европейскими странами.

"Россия должна решить: она хочет быть с Европой или против Европы?" - сказал глава польского правительства.

По его словам, Россия хочет разделить Европу и "исследует границы дозволенного". Москва, продолжает он, "выбирает конфликт", тогда как Запад не хочет следовать по этому пути. В то же время Европа не может позволить себе, чтобы ей угрожали или шантажировали в сфере энергетики, и потому не должна давать согласие на запуск "Северного потока - 2", поскольку таким образом продемонстрирует свою слабость. Этот газопровод, уверен польский премьер, должен был стать "символом и инструментом господства России над Центрально-Восточной Европой".

Польский премьер считает, что президенту России Владимиру Путину нельзя доверять, а политика уступок не работает в отношениях с Москвой. Поэтому он призвал европейские страны объединиться и резко ответить России.

"Время уступок закончилось. На жесткую политику у нас должен быть резкий ответ в виде жестких санкций", - заявил Моравецкий.

СП-2 представляет опасность для Европы по двум причинам, объяснил премьер Польши: во-первых, континент станет еще более зависим от одного поставщика, а во-вторых, транзитные страны потеряют "возможности защититься от соблазнов их восточного соседа" после того, как у России пропадет необходимость транспортировать свой газ по их территории.

Как писал Ruposters, ранее Моравецкий обвинил Россию в росте инфляции в Европе.