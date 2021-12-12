Разработчики Shadow Warrior 3 показали новый трейлер с геймплеем





У Shadow Warrior 3 пока нет даты релиза, несколько недель назад разработчики перенесли проект на 2022 год. Сегодня был опубликован новый трейлер игры, который показывает некоторые геймплейные кадры.

Сам трейлер, который опубликовали разработчики Shadow Warrior 3, анонсирует кроссовер в игре с Naraka: Bladepoint — многопользовательской «королевской битвой» в стилистике Древнего Китая. Игра Naraka: Bladepoint вышла на PC в августе этого года, игроков в Shadow Warrior 3 ожидает в рамках кроссовера катана Raikou из игры.

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Изначально релиз игры Shadow Warrior 3 должен был состояться в 2020 году, теперь разработчики рассчитывают выпустить проект в начале 2022 года. Напомним, что он заявлен к релизу на Xbox One, Playstation 4 и PC, пока нет информации об оптимизированных версиях для консолей нового поколения.