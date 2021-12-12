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Шойгу заявил о хороших перспективах военно-технического сотрудничества России и Индии

Шойгу заявил о хороших перспективах военно-технического сотрудничества России и Индии

16:49  Автор: Марьям Гулалиева



Российско-индийское военное и военно-техническое сотрудничество имеет очень хорошие перспективы, заявил министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщает в воскресенье РИА «Новости».

В эфире телеканала «Россия — 1» министр заявил в том числе о большом объёме сотрудничества как по морской, так и по воздушной технике.

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«Я думаю, у российско-индийского сотрудничества — военного, военно-технического — очень-очень хорошие перспективы и очень хорошие и большие заделы. Надеемся реализовать всё, что наметили», — сказал Шойгу.

Ранее сообщалось, что правительства России и Индии заключили соглашение о Программе военно-технического сотрудничества с 2021 по 2031 год. В российском военном ведомстве пояснили, что речь идёт о взаимодействии видов и родов войск, а также поставках и разработке вооружений и военной техники. Помимо этого, Индия и Россия подписали ряд соглашений и контрактов, которые касаются стрелкового оружия и сотрудничества в военной сфере.



#армия


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По материалам: pnp.ru

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