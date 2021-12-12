Слово 2021 года в России — QR-код

Когда и зачем придумали один из главных символов 2021 года

00:00 Автор: Марина Третьякова

В декабре Госдума планирует рассмотреть правительственные законопроекты, которые вводят единые ограничения для борьбы с эпидемией коронавируса. Согласно им, подтверждать факт вакцинации или выздоровления граждане будут с помощью QR-кодов. Документы оказались резонансными: как заявил 24 ноября спикер Госдумы Вячеслав Володин, депутатам поступило свыше 120 тысяч обращений от граждан, ещё больше комментариев звучит в социальных сетях. Примечательно, что многих беспокоит сам факт использования QR-кодов, хотя это уже давно известная, удобная, прогрессивная и вполне безобидная технология для быстрого доступа к информации. Подробнее — в нашем материале.

Старый новый код

QR-код можно назвать младшим братом линейного кода — такого, который сканируют кассиры в супермаркетах. Штрих-коды внедрили как раз для того, чтобы облегчить труд продавцов и других специалистов, которым приходилось вручную вводить информацию в компьютер. Но штрих-код может содержать до 20 символов обычной информации, то есть вмещает не так много данных. Это стало большой проблемой для работников японских заводов, на которых производили автозапчасти: людям приходилось сканировать по десять штрих-кодов на одной коробке. И тогда заводы обратились к компании Denso Wave, которая разрабатывала устройства для считывания кодов, с просьбой придумать новую технологию шифрования информации.

Работа шла несколько лет и завершилась в 1994 году. Идея создать код в виде сетки с квадратными метками пришла в голову сотруднику той компании Масахиро Хара, когда он играл с напарником в игру го. Получившийся код был способен шифровать до 7087 цифр и символов. Ещё одна особенность — в том, что он считывается практически под любым углом и в десять раз быстрее других кодов. Поэтому его назвали «код быстрого реагирования» — на английском Quick Response code, сокращённо QR-код. Более того, коды остаются рабочими даже при 30-процентном повреждении рисунка.

Ссылка в квадрате

Стандартный QR-код — это квадрат, в котором в особом порядке расположены квадратики поменьше, то есть пиксели. Кстати, они могут быть любого цвета, необязательно чёрного. В пикселях и зашифрованы данные — как правило, это ссылка на страницу в Интернете. Сканер распознаёт код по трём квадратным меткам, расположенным по углам кода.

Размер этого кода может быть любым, главное, чтобы сканер мог охватить всё изображение целиком. На страницах, к которым ведут QR-коды, может быть не только текст, но также музыка и видео.

Получается, что код — это просто зашифрованная ссылка, которая позволяет мгновенно открыть на экране нужную страницу или документ. Смартфоны последних лет выпускают с уже встроенными сканерами — достаточно навести на код камеру. Если в телефоне нет такой функции, можно скачать программу для считывания в магазине приложений.

Что грозит за подделку QR-кода

Кодовый бум

Сначала QR-коды использовали в автомобильной промышленности, но вскоре их простота и удобство сделали их востребованными практически по всему миру. С их помощью люди делятся нужной информацией в удобном формате. Например, производители бытовой техники или сборной мебели могут не печатать многостраничные бумажные инструкции, а разместить на коробке QR-код, и покупатель просто откроет страницу с инструкцией на телефоне. Часто такие коды размещают на рекламных плакатах, чтобы люди могли сразу попасть на сайт компании, увидеть весь каталог товаров или оставить заказ. Некоторые рестораны стали отказываться от бумажных меню и предлагают изучать ассортимент блюд тоже с помощью QR-кода.

Популярны такие коды в качестве цифровых визиток. Больше не нужно ломать голову, как на маленькой прямоугольной картонке расписать все свои достоинства и многочисленные контакты, — достаточно напечатать на ней код, который будет вести на страницу со всеми данными, фотографиями и ссылками на соцсети. Такую визитку с контактами можно повесить и на ошейник питомцу, чтобы в случае его пропажи его быстро вернули владельцу.

Востребованы QR-коды в образовательной сфере. Например, их размещают возле памятников, исторических зданий и других объектов, в музеях и галереях, и туристы получают доступ ко множеству фактов, которые на обычной табличке просто не поместятся. А в столичном метро курсирует поезд-библиотека, где по QR-кодам можно открывать рассказы, повести и романы известных писателей.





Ещё одна популярная сфера применения QR-кодов — быстрые платежи. Не нужно вручную вводить суммы, реквизиты получателя — код уже содержит все данные, остаётся только подтвердить платёж. Например, в Москве с помощью QR-кода можно оплатить коммунальные услуги. Часто таким способом предлагают оставлять чаевые официантам в кафе. В Китае оплата по кодам стала настоящим бумом: по данным The Guardian, в день количество таких платежей доходит до 1,8 миллиарда.

Нередко QR-код сам превращается в искусство или рекламу, ведь он может быть любого размера и цвета. И из любого материала! Поэтому можно встретить коды, выложенные из печенья или колбасы, выстриженные на голове, вытатуированные на теле… В одной китайской деревне вырастили кусты и деревья в виде QR-кода, и, пролетая над ней на самолёте, можно отсканировать этот код и попасть на сайт для туристов.

Неудивительно, что при такой популярности QR-коды стали использовать и для доступа к официальным электронным документам или сервисам, в том числе к данным сертификата о вакцинации на портале госуслуг. К слову, подобный механизм подтверждения вакцинации по QR-коду внедрён в Евросоюзе, Швейцарии, Исландии и многих других странах.

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Остерегайтесь подделок

Развитие технологий подталкивает мошенников изобретать новые способы для одурачивания граждан. С QR-кодами тоже нужно быть настороже, так как злоумышленники могут создавать коды, которые ведут на поддельные страницы или отправляют деньги в чужие руки.

Когда в России стали использовать QR-коды для подтверждения вакцинации, тема подделок стала особенно острой. Россияне, не желающие делать прививки, стали пользоваться собственными кодами, которые вели на поддельные страницы. С одной стороны, QR-код — не документ, а ссылка, так что его подделка не считается преступлением. Но тем, кто использует ссылки на поддельные сайты, тоже грозит ответственность, ведь они таким образом нарушают потивоэпидемические правила.

Впрочем, Минцифры готовит радикальный рецепт от таких уловок: планируется ввести считывание кодов только с помощью официального приложения «Госуслуги.Стопкоронавирус». «С учётом того, что у нас большое количество фишинговых сайтов появилось, которые генерируют условно фейковые QR-коды, то мы сейчас рассматриваем ограничение возможности чтения прививочных сертификатов только нашим приложением», — сообщил 19 ноября глава Минцифры Максут Шадаев.

Какие меры предлагает кабмин

Правительство внесло в Госдуму 12 ноября два законопроекта, в которых обозначены единые меры ограничений для борьбы с пандемией. Первый касается посещения общественных мест: массовых мероприятий, торговых центров, кафе и прочих — точные списки будут определять власти регионов. Попасть туда смогут люди, сделавшие прививку от ковида или имеющие медицинский отвод от неё, а также официально переболевшие коронавирусом. Подтвердить эти обстоятельства разрешается только документом, который автоматически формируется в личном кабинете на портале госуслуг после вакцинации и в других перечисленных ситуациях. Этот документ содержит QR-код — его и нужно будет показать при входе в общественное заведение. Код должен быть в смартфоне, но можно распечатать его в МФЦ. Обычная справка из больницы заменить код не сможет. Дополнительно нужно будет показать паспорт.





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Второй законопроект вводит такие же правила для продажи билетов на самолёты и поезда дальнего следования. Купить билет и зайти в вагон или на борт воздушного судна смогут только обладатели QR-кодов.

Ограничения не коснутся лишь аптек и магазинов с продуктами и товарами первой необходимости. До 1 февраля позволяется вместо QR-кода использовать отрицательные ПЦР-тесты. В законопроекте есть положения, регламентирующие загрузку результатов этих исследований на портал госуслуг. Правила посещения общественных мест для иностранцев, которые привиты зарубежными вакцинами, определит позднее главный санитарный врач, говорится в проекте.

Важно, что все эти меры будут действовать максимум до 1 июня 2022 года. Об этом прямо указано в проекте. Власти рассчитывают, что к этому дню иммунитет от болезни будет у 80 процентов взрослого населения, поясняла вице-спикер Татьяна Голикова.

«Никто не заинтересован, чтобы закон (об обязательных QR-кодах. — Прим. ред.) долго работал, наоборот, все заинтересованы, чтобы он работал недолго, чтоб пандемия была преодолена и мы все вернулись к обычной, привычной жизни — той, которой мы живём сегодня», — заявил 16 ноября глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев.

Госдума планирует рассмотреть законопроекты в середине декабря. «Но к этому времени нам надо будет провести серьёзный диалог и с Правительством, и получить обратную связь от регионов, и в рамках комитетов чтобы мы отработали все эти темы», — отмечал председатель Госдумы Вячеслав Володин 25 ноября.

Стоит отметить, что Москва уже репетировала такой сценарий: осенью обладатели QR-кодов на неделю стали единственными посетителями театров и музеев. А в Татарстане с 22 ноября обязательны коды на транспорте. С 27 декабря без QR-кодов не попадут в общественные места жители Петербурга.

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