Современную модельную библиотеку открыли в Тулуне

Современная модельная библиотека открылась в Тулуне – модернизацию провели в Центральной городской библиотеке в рамках национального проекта «Культура». На эти цели было выделено десять миллионов рублей из федерального бюджета. В учреждении появилась современная компьютерная техника, станция самовыдачи книг, мини-типография, интерактивный стол для проведения занятий. Книжный фонд увеличился на 1600 экземпляров, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В учреждении проведён текущий ремонт в стилях минимализма и лофта. Специалисты отремонтировали полы, покрасили стены и провели зонирование помещений. Дизайн дополнили яркие детали — изображение старинного Тулуна на жалюзи, кресло-кокон, стеллаж в виде красной телефонной будки.

Внутреннее пространство библиотеки разбито на многофункциональные зоны. Зал «Кинематограф» предназначен для проведения мастер-классов по фото и видеосъёмке, в нём планируется организовать выставочные зоны. Площадка «Teen-zone» создана для проведения интеллектуальных игр, турниров. В «Аудиозоне» можно послушать аудиокниги. Территория «Информационный экспресс» позволит посетителям получить правовую информацию, познакомиться с техническими средствами и информационными технологиями. «Зона редких книг» предназначена для создания электронной базы данных по истории города.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:

— Это уже вторая модельная библиотека, которая появилась в Тулуне. Мы уделяем особое внимание территориям, пострадавшим во время наводнения 2019 года, и улучшению качества жизни проживающих там людей. Модельные библиотеки открывают доступ к электронным ресурсам, техническим новинкам. Это особые пространства для комфортного чтения, творческой работы и проведения досуга жителей.

В библиотеке созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Приобретён терминал, в программное обеспечение которого добавлены режимы для слабовидящих и слабослышащих пользователей.

Модельная библиотека в Тулуне стала 13, открытой в Иркутской области. До конца года в регионе откроется ещё два таких учреждения в Железногорске-Илимском и в селе Тургеневка Баяндаевского района.