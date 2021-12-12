Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Современную модельную библиотеку открыли в Тулуне

Современную модельную библиотеку открыли в Тулуне

Современная модельная библиотека открылась в Тулуне – модернизацию провели в Центральной городской библиотеке в рамках национального проекта «Культура». На эти цели было выделено десять миллионов рублей из федерального бюджета. В учреждении появилась современная компьютерная техника, станция самовыдачи книг, мини-типография, интерактивный стол для проведения занятий. Книжный фонд увеличился на 1600 экземпляров, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В учреждении проведён текущий ремонт в стилях минимализма и лофта. Специалисты отремонтировали полы, покрасили стены и провели зонирование помещений. Дизайн дополнили яркие детали — изображение старинного Тулуна на жалюзи, кресло-кокон, стеллаж в виде красной телефонной будки.

Внутреннее пространство библиотеки разбито на многофункциональные зоны. Зал «Кинематограф» предназначен для проведения мастер-классов по фото и видеосъёмке, в нём планируется организовать выставочные зоны. Площадка «Teen-zone» создана для проведения интеллектуальных игр, турниров. В «Аудиозоне» можно послушать аудиокниги. Территория «Информационный экспресс» позволит посетителям получить правовую информацию, познакомиться с техническими средствами и информационными технологиями. «Зона редких книг» предназначена для создания электронной базы данных по истории города.

Игорь Кобзев, губернатор Иркутской области:
— Это уже вторая модельная библиотека, которая появилась в Тулуне. Мы уделяем особое внимание территориям, пострадавшим во время наводнения 2019 года, и улучшению качества жизни проживающих там людей. Модельные библиотеки открывают доступ к электронным ресурсам, техническим новинкам. Это особые пространства для комфортного чтения, творческой работы и проведения досуга жителей.

В библиотеке созданы условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Приобретён терминал, в программное обеспечение которого добавлены режимы для слабовидящих и слабослышащих пользователей.

Модельная библиотека в Тулуне стала 13, открытой в Иркутской области. До конца года в регионе откроется ещё два таких учреждения в Железногорске-Илимском и в селе Тургеневка Баяндаевского района.

# Актуальные новости
По материалам: irk

Последние новости

Японская авиакомпания рассматривает аэропорт Иркутска как запасной аэродром для своих авиалайнеров
Японская авиакомпания рассматривает аэропорт Иркутска как запасной
Современную модельную библиотеку открыли в Тулуне
Современную модельную библиотеку открыли в Тулуне
12 декабря Братск отмечает День города
12 декабря Братск отмечает День города
Дорожные камеры смогут в автоматическом режиме выписывать штрафы за опасное вождение
Дорожные камеры смогут в автоматическом режиме выписывать штрафы за
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Весов
Люди каких Знаков Зодиака втайне недолюбливают Весов
Hello Neighbor 2 выйдет в 2022 году, показан новый геймплей
Hello Neighbor 2 выйдет в 2022 году, показан новый геймплей
В Chernobylite появится бассейн «Лазурный» с новым DLC
В Chernobylite появится бассейн «Лазурный» с новым DLC
Официально: Ким Кардашьян подала документы на расторжение брака с Канье Уэстом и возвращение девичьей фамилии
Официально: Ким Кардашьян подала документы на расторжение брака с
Иркутянка Юлия Кошкина одержала победу на этапе шоу «Голос» «Нокауты»
Иркутянка Юлия Кошкина одержала победу на этапе шоу «Голос» «Нокауты»
Премьер Польши поставил России ультиматум
Премьер Польши поставил России ультиматум
Короткие шепотки при высокой температуре
Короткие шепотки при высокой температуре
"Мне так плохо": подруга раскрыла слова вышедшей из комы Марины Хлебниковой
"Мне так плохо": подруга раскрыла слова вышедшей из комы

Топ на сегодня

Максим Галкин с сыном сыграл в суперигру
Максим Галкин с сыном сыграл в суперигру
Власти Украины собираются подать в суд на Евросоюз
Власти Украины собираются подать в суд на Евросоюз
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми представили рождественскую открытку. Фото было сделано в Иордании
Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми представили рождественскую
"Вы хотели бы бесплатно?": Россия отказалась снижать цену на газ для Греции
"Вы хотели бы бесплатно?": Россия отказалась снижать цену
Обряд с кубиками льда на красоту
Обряд с кубиками льда на красоту

Еще по теме

На Камчатке открылась модельная библиотека с интерактивным залом для занятий краеведением
В Орловской области модернизировали библиотеку поселка Змиевка
В Рязанской области открыли модельную сельскую библиотеку
В 63 образовательных организациях Северной Осетии обновляется компьютерная техника