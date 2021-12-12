Создатели Scorn показали немного нового геймплея, игра готова на 75%





Несколько дней назад в ходе трансляции [email protected] показали новый трейлер игры Scorn от студии Ebb Software. Вместе с тем, разработчики озвучили приблизительную дату релиза проекта на Xbox Series X | S и PC — игра должна выйти в октябре 2022 года.

В новом сообщении для участников кампании по поддержке Scorn на Kickstarter, разработчики рассказали некоторые новые подробности о процессе создания игры. Генеральный директор студии Ebb Software Любомир Пеклар заявил, что проект завершен на 75%:

Декабрь был очень важным месяцем для Ebb Software. Мы не только смогли сообщить новую дату релиза, но и достигли важной вехи в развитии проекта — он наполнен контентом на 75%! Я просто хотел бы выразить мою глубочайшую благодарность нашему сообществу за ваше терпение и нашей команде здесь, в Ebb, которые невероятно много работали, чтобы собрать все воедино. Заглядывая в будущее, в ближайшие месяцы мы сосредоточимся на завершении последних 25% контента, после чего исправим ошибки и подготовим игру к запуску. Мы очень рады выпустить нашу игру в руки игроков и позволить им испытать Scorn на себе.

Вместе с тем, опубликовали небольшое видео с геймплеем Scorn, которое можно видеть ниже.

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Напомним, что Scorn сразу после релиза добавят в подписку Game Pass.