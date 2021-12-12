Стас Пьеха рассказал, как поживает его звездная бабушка

83-летняя Эдита Пьеха давно исчезла из медиапространства. Певец Стас Пьеха поведал, как сейчас живет легендарная певица. Эдита Пьеха никогда не умела монетизировать свою знаменитость. Именно поэтому она давно перестала давать интервью и делиться воспоминаниями о годах былой славы, как это делают многие пожилые звезды. Между тем, поклонников интересует, как и на какие деньги сейчас живет 83-летняя певица. Пришлось Стасу Пьехе удовлетворить любопытство аудитории и рассказать о своей звездной бабушке в эфире популярного шоу.Эдита Пьеха с внуком Стасом Музыкант поведал, что сейчас 83-летняя артистка практически не выходит из дома и вообще больше лежит. При этом, по признанию родственника, все еще выступает, превозмогая боль в коленях, на которых перенесла операции, но так и не смогла их «расходить». Похоже, поет она для узкого круга поклонников, хотя и утверждает, что делает это неохотно, потому что «напелась». «Не гуляет и почти не ходит. И очень сложно ее заставить что-то сделать. Но как только у нее намечается концерт — она бегает!», — сообщил Стас Пьеха.Эдита Пьеха с правнуком Петей Широкая же аудитория все еще надеется на масштабный концерт, ведь Эдита Пьеха не устраивала громкого шоу по поводу своего ухода со сцены. И вообще она против всей этой маркетинговой шумихи. Может потому и не заработала за всю свою достаточно успешную карьеру больших денег. Сейчас Эдита Станиславовна доживает свои дни в скромной квартирке без больших накоплений, которыми могут похвастаться ее предусмотрительные коллеги.