Стефания Маликова запечатлела у новогодней елки папу и маму в собственном наряде

21-летняя выпускница МГИМО, Стефания Маликова пока не работает по специальности, а развивает свой бренд одежды @dressbystesha. В кофточку с перьями из своей коллекции она и нарядила маму. Стефания Маликова поделилась совместной фотографией своих родителей в личном блоге. Это редкий случай, ведь Елена Изаксон, жена народного артиста, не сильно жалует публичность. На снимке пара запечатлелась нарядной у новогодней елки. При этом верная спутница артиста примерила кофточку в перьях марабу своей дочери.Дмитрий и Елена Маликовы «Я твои перья надену, можно?» (с) мама самое красивое признание в любви к тому, что мы делаем 💔мама в @dressbystesha , папу тоже скоро нарядим 🕺😹», прокомментировала фото Стефания. «Папу в перья!», шутливо добавил Дмитрий Маликов в комментариях. Отметим, что Елене Маликовой далеко за 50, поэтому своей фигурой, как у юной девушки, она может гордиться по праву.Елена Маликова «Мама Ваша, конечно, роскошная женщина ❤️», «Шикарная пара🔥👏», «Стефания! Какие родители красивые и не меняются. А перья класс 🔥❤️», «Мама с папой просто красавцы 😘💗🔥🌸🤗», «Мама шикарна, но и наряд сочетанием удобства, напринужденности и и шика гениален.❤️👏», «Ну какая же красавица Ваша мама 😍😍😍», - восхищаются поклонники Стефании ее родителями. Ранее в этой же кофточке представала на прогулке по Дубаю сама Стефания. Она составила с ней динамичный лук с «рваными» джинсами.Стефания Маликова Напомним, Дмитрий Маликов и Елена Изаксон долгое время жили в гражданском браке (с 1992 года по 2000-й), а когда у них родилась дочь Стеша, узаконили отношения. Сына Марка в 2018 году им родила суррогатная мама. Жена певца также имеет дочь Ольгу от первого брака, она профессионально занимается искусством фотографии.