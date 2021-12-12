Стратег Bloomberg спрогнозировал массовое принятие криптовалют в США в 2022 году

В 2022 году США ожидает массовое принятие криптовалют с надлежащим регулированием и последующим бычьим рынком. Такое мнение выразил стратег Bloomberg Майк Макглоун в новом отчете.

По его словам, рост криптовалют в 2021 году связан с денежно-кредитной политикой развитых стран, которые стремились смягчить экономический кризис на фоне пандемии.

Макглоун уверен, что в 2022 году Федеральная резервная система США свернет программу экстренного стимулирования экономики на фоне роста инфляции и рынка труда.

Решение поспособствует росту биткоина и Ethereum, уверен аналитик.

В сентябре Макглоун заявил, что рост числа транзакций с привязанными к доллару стейблкоинами повышает ценность американской валюты.

Напомним, в том же месяце он спрогнозировал рост биткоина до уровня $100 000 и становление глобальным резервным активом.