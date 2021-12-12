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Стратег Bloomberg спрогнозировал массовое принятие криптовалют в США в 2022 году

Стратег Bloomberg спрогнозировал массовое принятие криптовалют в США в 2022 году


В 2022 году США ожидает массовое принятие криптовалют с надлежащим регулированием и последующим бычьим рынком. Такое мнение выразил стратег Bloomberg Майк Макглоун в новом отчете.


По его словам, рост криптовалют в 2021 году связан с денежно-кредитной политикой развитых стран, которые стремились смягчить экономический кризис на фоне пандемии.


Макглоун уверен, что в 2022 году Федеральная резервная система США свернет программу экстренного стимулирования экономики на фоне роста инфляции и рынка труда.


Решение поспособствует росту биткоина и Ethereum, уверен аналитик.


В сентябре Макглоун заявил, что рост числа транзакций с привязанными к доллару стейблкоинами повышает ценность американской валюты.


Напомним, в том же месяце он спрогнозировал рост биткоина до уровня $100 000 и становление глобальным резервным активом.

# Экономика
По материалам: ForkLog

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