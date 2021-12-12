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Так менялся дашборд Xbox за последние 20 лет

Так менялся дашборд Xbox за последние 20 лет


Дашборд Xbox менялся более 10 раз, несмотря на то, что консолей было всего 4 поколения. При этом в последние годы он меняется особенно активно и быстро, с момента выхода Xbox One до сегодняшнего дня было 6 итераций дашборда.

Один из пользователей Reddit собрал по временным периодам все варианты дашборда за последние 20 лет — от первого Xbox до Xbox Series X | S. Всего у него получилось 11 изображений, которые можно видеть ниже:

OG Xbox (2001)
Xbox 360 (2005-2008)
Xbox 360 (2008-2010)
Xbox 360 (2010-2011)
Xbox 360 (2011)
Xbox One (2013-2015)
Xbox One (2015-2017)
Xbox One (2017)
Xbox One (2017-2018)
Xbox One OG/S/X (2018-2020)
Xbox One OG/S/X (2018-2020)
# Актуальные новости
По материалам: newxboxone

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