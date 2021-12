Так менялся дашборд Xbox за последние 20 лет





Дашборд Xbox менялся более 10 раз, несмотря на то, что консолей было всего 4 поколения. При этом в последние годы он меняется особенно активно и быстро, с момента выхода Xbox One до сегодняшнего дня было 6 итераций дашборда.

Один из пользователей Reddit собрал по временным периодам все варианты дашборда за последние 20 лет — от первого Xbox до Xbox Series X | S. Всего у него получилось 11 изображений, которые можно видеть ниже:

OG Xbox (2001)Xbox 360 (2005-2008)Xbox 360 (2008-2010)Xbox 360 (2010-2011)Xbox 360 (2011)Xbox One (2013-2015)Xbox One (2015-2017)Xbox One (2017)Xbox One (2017-2018)Xbox One OG/S/X (2018-2020)Xbox One OG/S/X (2018-2020)