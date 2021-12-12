Таро-прогноз на неделю с 13 по 19 декабря 2021 года

Вадим Карасев

Начать новый 2022 год успешно и не упустить новые возможности помогут советы старших Арканов. Своевременные подсказки будут хорошим подспорьем для Знаков Зодиака и помогут уберечься от проблем в конце 2021 года.

Каждый расклад карт Таро — кладезь ценных советов, которые важно правильно расшифровать. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют Знакам Зодиака не торопиться с выводами и обязательно сопоставлять советы карт с реальной жизнью. Такая тактика поможет правильно понять предостережения и вовремя изменить направление для привлечения успеха.

Овен





Неделя начинается с карты «Отшельник», цель которой — призывать Овнов к осторожности. Прежде, чем активно действовать, нужно скорректировать планы и устранить недочеты, и тогда успех не заставит себя ждать.

По карте «Башня» Овнам предстоит изменить мировоззрение и отказаться от всего, что мешает продвижению. По этому Аркану прежние стереотипы уже не актуальны, и наступает пора перемен, которые обязательно приведут к счастью.

В конце декабрьской недели по карте «Колесница» Овны смогут сделать решительный шаг, привлечь удачу и продвинуться в запланированных делах. Нужно действовать решительно, но не забывать об осторожности и не брать на себя непосильные обязательства.

Телец





Аркан «Правосудие» призывает Тельцов во всем полагаться на честность и не обманывать себя и окружение. Неподкупность и непредвзятость помогут провести неделю удачно и получить награду за честную работу.

«Дурак» в раскладе — карта счастливых перемен, для которых Тельцам придется пойти на разумный риск. События будут развиваться стремительно, и к ним нужно подстроиться, чтобы привлечь счастье.

Аркан «Смерть» символизирует переходный этап, когда настало время попрощаться со старыми планами. По этой карте Тельцам нужно освободить место для нового, и чтобы в жизнь пришли хорошие события, важно отказаться от всего, что потеряло актуальность.

Близнецы





Аркан «Мир» открывает неделю, указывая Близнецам на скорое достижение цели. По этой карте нет препятствий на пути, а значит, можно смело заниматься запланированными делами. Гармония во всем поможет достичь новых успехов.

По карте «Император» Близнецы смогут обрести хорошую репутацию благодаря активной работе и принятию мудрых решений. Совет карты — подходить к решению вопросов без спешки и использовать накопленные знания себе во благо.

Аркан «Луна» символизирует тайны и загадки, которые могут как помочь, так и навредить. Близнецам важно доверять своей интуиции, а не полагаться на слухи и домыслы, которые заведут в тупик.

Рак





Карта «Солнце» является одной из самых позитивных в колоде Таро. По ней Раки смогут достичь успехов, завершить сложные дела и насладиться победой. Разделить радость можно с близкими, устроив вечеринку.

Аркан «Умеренность» призывает не спешить и взвешивать каждое решение. Раки смогут обрести успех, если будут работать осторожно, отказываясь от потакания разрушительным эмоциям и не идя на поводу прихотей.

Карта «Император» указывает на прорыв в делах, когда Раки благодаря принятию ответственных решений смогут не только обрести отменную репутацию, но и расширить бизнес, а также привлечь финансовое благополучие.

Лев





Львы в начале недели смогут найти взаимопонимание как с близкими, так и с деловыми партнерами. Аркан «Иерофант» символизирует честность и умение договариваться, поиск компромиссов и возможность приобретения нового опыта.

Аркан «Солнце» говорит о том, что в жизнь Львов будут происходить позитивные перемены. По этой карте нет причин для волнения, и можно смело претворять в жизнь проекты, не боясь оступиться или ошибиться.

Аркан «Смерть» говорит о преображении, когда Львы смогут измениться внутренне, попрощаться со старыми проблемами и поставить точку в тянущихся из прошлого делах. Карта описывает ситуацию, когда нужно решиться на перемены, чтобы не останавливаться в развитии.

Дева





По карте «Звезда» Девы смогут в полной мере довериться интуиции и идти вперед, полагаясь на предчувствия. Аркан говорит о том, что успех не за горами, и достичь его не составит труда, если настроиться на оптимизм и не сворачивать с выбранного пути.

По карте «Суд» Девы смогут освободиться от проблем и забот. Решительные и обдуманные действия помогут поставить точку и отстоять свое мнение, а также заработать прекрасную репутацию и получить награду.

Аркан «Дурак» сулит Девам перемены. По этой карте важно не бояться неизвестности и быть открытыми к новым событиям, чтобы не упустить подарков судьбы. Девы стоят на пороге новых открытий, и конец года принесет много приятных новостей.

Весы





В начале недели по карте «Отшельник» Весам предстоит отойти от дел и сосредоточиться на своем внутреннем мире. Приведя чувства и эмоции в равновесие, будет проще справиться с делами и начать новую неделю с позитива.

Аркан «Дьявол» предупреждает о неудачах, если Весы будут потакать прихотям. По этой карте важно сохранять самообладание и оставаться честными. В таком случае противостоять соблазнам будет значительно легче.

«Умеренность» в раскладе — карта, призывающая Весов замедлиться и не торопиться. Гармоничная атмосфера и спокойствие помогут принять верные решения и не ошибиться во время выполнения важных задач.

Скорпион





Аркан «Правосудие» призывает Скорпионов начать неделю с честной работы. Все, что происходит сейчас, будет эхом отражаться в будущем, и ошибки позже потребуют пристального внимания, а также затрат сил.

Аркан «Влюбленные» говорит о необходимости выбора, который поднимет Скорпионов на новую ступень успеха. По этой карте нельзя спешить, чтобы не разочароваться в будущем и не идти путем, который был выбран по ошибке.

По карте «Сила» Скорпионам будут по плечу любые трудности. Активность и энергичность вкупе с оптимистичным настроем зарядят на успех, и Скорпионы смогут достичь новых вершин, получая не только удовольствие от работы, но и хороший заработок.

Стрелец





Карта «Умеренность» указывает Стрельцам на необходимость соблюдать нормы и не брать на себя лишний груз, который может привести как к неудачам, так и к оттоку жизненных сил. Умеренность во всем приведет к новым успехам.

По карте «Башня» Стрельцов ждут грандиозные перемены, связанные с переменой мировоззрения и новыми планами. По этому Аркану важно оставить прежние идеалы, чтобы продолжать развитие.

«Дьявол» в раскладе — карта, призывающая Стрельцов отказаться от потакания дурным пристрастиям. Осторожность и внимание к деталям помогут найти выход из сложного положения или разрешить важную задачу.

Козерог





Для Козерогов ключом к новым успехам будет соблюдение равновесия. Карта «Умеренность» призывает отказаться от спешки и резкой смены планов. Завершить начатое будет проще, если погрузиться в работу и не отказываться от предложенной помощи.

Аркан «Влюбленные» говорит о том, что жизнь неизменно меняется, и чтобы перемены были к лучшему, нужно сделать правильный выбор. Козероги смогут принять самостоятельное решение, которое приведет к новым успехам.

По карте «Отшельник» у Козерогов будет время для того, чтобы поразмышлять и скорректировать планы на ближайшее время. Аркан призывает сосредоточиться на своей жизни, чтобы избавиться от всего, что мешает счастью и отнимает позитивную энергию.

Водолей





Аркан «Маг» символизирует отличное начало недели, когда Водолеи смогут осмелиться на новые эксперименты. По этой карте важно сохранять оптимизм и следовать за мечтой, не боясь меняться и развиваться всесторонне.

Аркан «Луна» описывает смятение и страх, которые будут мешать развитию. Водолеям предстоит поработать над собой, чтобы беспричинное беспокойство не стало камнем преткновения для дальнейшего развития.

По карте «Отшельник» Водолеям стоит взять паузу, чтобы собраться с мыслями и окончательно справиться с тревогами, которые становились помехой. Аркан указывает на возможность стать сильнее и сосредоточиться на делах, если работать над собой.

Рыбы





«Повешенный» в раскладе — карта, призывающая Рыб приостановить дела и переключиться на другие задачи. Небольшие помехи не должны мешать развитию, поэтому так важно менять планы или искать обходные пути.

По карте «Сила» Рыбы смогут преодолеть временные трудности или препятствия. Сила воли, оптимистичный настрой и желание достичь новых успехов помогут стать единым целым с самими собой.

Аркан «Смерть» говорит о значительных переменах, которые неизбежно ворвутся в жизнь Рыб. Их невозможно предотвратить, а значит, нужно подстроиться и вынести полезные уроки, которые помогут в будущем.