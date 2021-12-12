У Литвы вслед за экспортными начались проблемы с импортом из Китая

Вадим Карасев

Клайпедский порт

Литовский бизнес столкнулся с проблемами при ввозе товаров из Китая, рассказал Delfi один из местных импортеров. Накануне он узнал, что не получит заказанные им товары из КНР.

Собеседник издания не стал раскрывать имени и названия компании, чтобы не усугублять уже имеющиеся проблемы. При этом он отметил, что занимается автомобильным бизнесом и уже 20 лет импортирует товары из Поднебесной, примерно по 100 контейнеров в год. На этот раз были заказаны 2, они должны были прибыть в порт Клайпеды.

Вчера мы как раз оплатили депозит – $10 тыс. за один контейнер. За второй планировали перевести деньги позже. Но тут поступила информация: "После проверки, проведенной с логистической компанией, мы не можем завершить заполнение таможенной декларации, не можем сейчас выслать товары в Литву. Проинформируем, когда ситуация улучшится". Это значит, что в системе есть помехи. Может, Литва отмечена красным цветом.



Предприниматель отметил, что поставщик даже не предлагал каких-либо иных вариантов, а лишь пообещал сообщить, когда появится возможность поставлять груз в Литву. По словам бизнесмена, литовские логистические компании, которые всегда пользовались услугами порта Клайпеды, уже начали подстраиваться к сложившейся ситуации и возить грузы через Рижский порт. Собеседник изданий полагает, что нагрузка для порта Риги будет непосильной, если вся Литва начнет возить через него свои грузы. В случае, если этот вариант не сработает, предприниматель готов переносить весь бизнес в Латвию.

Глава Литовско-китайской торговой ассоциации Рокас Радвилавичюс сообщил изданию, что это не единичный случай и такие ситуации наблюдаются с 1 декабря.



"Поставщиков миллионы – одни отзывают, другие - нет. Но есть внутренние сигналы, что китайские банки реже финансируют китайские компании. Или не хотят переводить деньги – говорят, туда не будем переводить", - отметил он.

По его словам, Литва "то есть в таможенной системе Китая, то ее нет". Радвилавичюс подтвердил также, что литовские товары уже перенаправляются в польские и латвийские порты.

Ранее стало известно, что Китай вычеркнул Литву из своего таможенного реестра, вследствие чего литовские экспортеры потеряли возможность ввозить свои товары в КНР. Пекин решил понизить дипломатические отношения с Литвой до уровня поверенных в делах после открытия представительства Тайваня в республике. Китай, который считает Тайвань своей частью, отозвал посла и предписал литовскому покинуть страну, а также отменил железнодорожные перевозки через Литву.

Накануне Пекин пригрозил транснациональным корпорациям закрыть свой рынок за связи с Литвой.