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В Британии испугались цифрового юаня

В Британии испугались цифрового юаня

Глава Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг заявил, что Китай может воспользоваться популярностью цифрового юаня, чтобы собирать информацию о характере трат и привычках иностранных пользователей этой валюты.

"При неправильном внедрении цифровой валюты у недружественного государства будет возможность отслеживать транзакции, контролировать то, что осуществляется с помощью цифровых валют", - сказал Флеминг в интервью газете Financial Times.

По его словам, на фоне подготовки к Играм в Пекине КНР стремится "воспользоваться каждой возможностью продемонстрировать свою цифровую валюту, надеясь, что иностранные гости будут пользоваться ей наравне с местными жителями". У неё есть много преимуществ, но при этом имеется возможность утечки данных о заработках и расходах жителей Великобритании, что чревато "эрозией суверенитета".

Благодаря крупным инвестициям, которые осуществляются "как открыто, так и тайно", власти Китая могут "все сильнее влиять на то, как будут в дальнейшем действовать правила, применяемые в технологическом и цифровом контексте". Необходимо "выработать ответ" на этот вызов и вместе с другими государствами согласовать систему регулирования этого рынка, отметил Флеминг.

Ранее Ruposters писал, что в КНР представили устройство, конвертирующее 17 иностранных валют в электронный юань.

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По материалам: uposters.ru

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