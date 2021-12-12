В Chernobylite появится бассейн «Лазурный» с новым DLC





Припять имеет несколько культовых мест, к которым относится и бассейн «Лазурный». Его можно считать местной туристической достопримечательностью, ходит множество легенд об этом месте, он часто демонстрируется в фильмах и сериалах про Чернобыль. Вскоре появится бассейн «Лазурный» и в игре Chernobylite, о чем рассказали разработчики.

В Steam они опубликовали информацию, что со следующим DLC игроки получат возможность в Chernobylite посетить бассейн «Лазурный». Информации о том, что ждет игроков в этом DLC, пока нет, как и нет у дополнения даты релиза. Вероятно, как и прочие DLC для игры Chernobylite, бассейн «Лазурный» сначала получат игроки на PC, а потом DLC доберется до пользователей консолей.





Напомним, что игра Chernobylite получила много положительных отзывов от игроков, но пользователи на Xbox столкнулись в ней с рядом технических проблем. Некоторые из них были исправлены с патчем на прошлой неделе.

Chernobylite

Отправляйтесь в невероятно реалистичную зону отчуждения Чернобыльской АЭС, воссозданную с помощью 3D-сканеров, и погрузитесь в нелинейную историю о поисках правды.

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