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В Иркутской детской областной больнице откроют цифровую операционную

В Иркутской детской областной клинической больнице в конце декабря 2021 года откроют цифровую операционную. Об этом на своей странице в «Инстаграм» 11 декабря сообщил главный врач учреждения Юрий Козлов.

"Сегодня в детской областной больнице настоящий академический десант. Ведущие научные сотрудники главного детского онкоцентра России НИМЦ ДГОИ имени Димы Рогачева во главе с академиком РАН Александром Григорьевичем Румянцевым, его почетным директором, провели большой конгресс «Клиническая иммунология в практике современного врача. А после академик осмотрел наших маленьких пациентов реанимации и посетил новую цифровую операционную. Ее мы планируем открыть в конце декабря этого года», — написал Юрий Козлов.


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По материалам: irk

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