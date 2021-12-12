В Иркутской детской областной больнице откроют цифровую операционную

В Иркутской детской областной клинической больнице в конце декабря 2021 года откроют цифровую операционную. Об этом на своей странице в «Инстаграм» 11 декабря сообщил главный врач учреждения Юрий Козлов.



"Сегодня в детской областной больнице настоящий академический десант. Ведущие научные сотрудники главного детского онкоцентра России НИМЦ ДГОИ имени Димы Рогачева во главе с академиком РАН Александром Григорьевичем Румянцевым, его почетным директором, провели большой конгресс «Клиническая иммунология в практике современного врача. А после академик осмотрел наших маленьких пациентов реанимации и посетил новую цифровую операционную. Ее мы планируем открыть в конце декабря этого года», — написал Юрий Козлов.



